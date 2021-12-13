السودان وجنوب السودان ينفون دعم جبهة تحرير شعب تجراي

فرجت : وكالات

نفى السودان ، الأحد ، مزاعم عن أن جيشه يقدم الدعم لجبهة تحرير شعب تجراي في شمال إثيوبيا ، لينضم إلى جنوب السودان الذي رفض اتهامات مماثلة يوم الجمعة.

وكررت إذاعة “فانا” شبه الرسمية يوم الخميس الاتهامات للجيش السوداني بإيواء وتدريب جماعة جبهة تحرير شعب تجراي مورو في صراعها المستمر منذ عام ضد القوات الحكومية على عدة جبهات .

ودعت وزارة الخارجية السودانية ، في بيان صدر الأحد ، إثيوبيا إلى “الكف عن اتهام السودان باتخاذ مواقف وممارسات عدوانية لا تدعمها أدلة على الأرض.”

وشددت وزارة الخارجية كذلك على أن قواتها تسيطر بشكل كامل على حدودها مع إثيوبيا و “لم ولن تسمح أبدًا” باستخدامها لشن هجمات ضد الجيش الإثيوبي.

ويشتبك الجيش السوداني بانتظام مع مليشيات الأمهرة المدعومة من الحكومة الإثيوبية أو مع جيشها.

في جوبا ، ردت حكومة جنوب السودان على اتهامات مماثلة من قبل وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الحكومة الإثيوبية .

وفي حديثه إلى الصحفيين بعد اجتماع مجلس الوزراء يوم الجمعة ، نفى وزير الإعلام مايكل ماكي لويث المزاعم بأن جنوب السودان قدم لوجستيات عسكرية لجبهة تحرير تجراى.