السودان يمنح اللجوء لـ 247 من “التيغراي” المشاركين في قوات حفظ السلام

فرجت : يحيى كشة- إرم نيوز

منحت الحكومة السودانية، الجمعة، 247 جنديا من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة المتحدرين من إقليم تيغراي الإثيوبي، صفة اللجوء من جملة 649 طلبا تقدموا بها في وقت سابق.

وكشف بيان لمكتب إسكان اللاجئين بولاية القضارف شرق البلاد، عن ارتفاع عدد طالبي اللجوء من قوات حفظ السلام إلى 649 فردا من قبيلة التيغراي بمعسكر ”أم قرقور“، وفقا لوكالة أنباء السودان.

وبحسب البيان، فقد تم الفحص القانوني لـ 247 من العدد الكلي في ”أم قرقور“ وتم منحهم صفة اللجوء.

وكشف عن وجود 333 من اللاجئين التيغراي، بمعسكر المدينة 6 بالدمازين جنوب شرق البلاد في انتظار الترحيل إلى المعسكرات الدائمة بشرق السودان، بجانب وجود 31 فردا من قبيلة ”الكمنت“ بمعسكر أم راكوبة في الانتظار للترحيل إلى معسكر ”بابكري“، فضلا عن وجود 25 أريتريا في ”أم راكوبة“ كذلك في الانتظار للترحيل إلى معسكر ”الشجراب“.

وأوضح البيان خلو جميع مراكز الاستقبال الحدودية مع إثيوبيا بكل من المدينة 8 وحمدايت والقلابات وتايا من تسجيل أي دخول جديد للاجئين.

وكانت الأمم المتحدة قد نشرت قوات حفظ السلام من تيغراي في منطقة أبيي الحدودية المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان.

وعندما تدهورت العلاقات بين أديس أبابا والخرطوم، بسبب نزاع إقليمي ونتيجة لبناء إثيوبيا سد النهضة على النيل الأرزق، استبدلت قوات حفظ السلام العام الماضي بقوة متعددة الجنسيات.

وأكد متحدث باسم الأمم المتحدة أن بعض القوات الإثيوبية طلبت الحصول على حماية دولية في السودان.