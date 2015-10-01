الشرطة الاسترالية تلغي مهرجان التسول في ملبورن بعد اقتحام ” نحمدو” لموقع المهرجان

فرحت ملبورن

اضطرت الشرطة الاسترالية إلى إلغاء مهرجان التسول في ملبورن بعد اقتحام عناصر من برقيد نحمدو للمكان واحداث أضرار بالغة بسور المكان الذي تم اختياره سرا بعد فشل منظمي المهرجان في تأمين مكان مناسب له بعد انسحاب اكثر من من مكان من عقد الايجار المبرم معهم خاصة وان المكان الاول كان الوكر الوحيد الذي استخدموه لأكثر من عشرة سنوات والثاني كان ايجار قاعة لمنظمة كنسيّة كرواتية لمدة يومين وتم فسخ الايجار عندما استخدم ” نحمدو” ملف انتهاكات لحقوق الإنسان فى ارتريا.

يقول شهود عيان عندما علمت عناصر برقيد نحمدو بالمكان هجمت عليه واكد الشاهد ان هنالك مصابين في الحادث تم نقلهم إلى المستشفيات بعربات الإسعاف.

فيديو خاص لفرجت: عناصر برقيد نحمدو في موقع الحدث

في تقرير سابق لم تفسح وزارة الهجرة الاسترالية عما إذا تم إعطاء تأشيرات دخول إلى عناصر من النظام الإرتري ولكن ما تم معرفته الآن ان الوزارة ألغت تأشيرات دخول لكل من يوسف صائغ والفنان ود الشيخ اللذان كان من المقرر حضورهما للمهرجان.

ان احداث اليوم توضح بما لا يدع مجالا للشك ان مهرجانات هقدف في استراليا آصبحت شيئ من الماضي.

نتوقع ان تصدر الشرطة الاسترالية تصريحا لوجاهة قرارها بالإلغاء ويتوقع ان تكون ان الأسباب التي دفعتها الى الالغاء ان تكون متعلقة بالامن والسلامة العامة.

الجدير بالذكر أن المقاومة الارترية في ملبورن وقفت بالمرصاد لمهرجان التسول ملبورن منذ ٢٠٠١ سلماً وكان ان انتقل صدى مقاومتها للمهرجان إلى دول أخرى قامت بأسلوب مماثل لمواجهة مثل هذه المهرجانات في المهجر .