الصحافة العالمية تحاصر افورقي في كينيا.

كينيا – نيروبي

الدكتاتور الارتري : حصار الصحافة العالمية كينيا

في المؤتمر الصحفي الذي اقيم في ختام فعاليات زيارة الدكتاتور اسياس افورقي الى كينيا حاصرت الصحافة العالمية اسياس افورقي بأسئلة محرجة تتعلق بالدور الارتري في الحرب الاهلية الاثيوبية والجدول الزمني لانسحاب الجيش الارتري من بعض الاقاليم الاثيوبية ، وخسائر ارتريا البشرية في اثيوبيا هذا بالاضافة اسئلة اخرى تتعلق بسجل حقوق الانسان وعما اذا كان هنالك في نية الدكتاتور اجراء انتخابات للوصول لبديل له.

الاسئله التي جاءت من كل من ال بي بي سي افريقيا والواشنطون بوست كانت كفيلة باحراج الدكتاتور الارتري الذي تحاشى الاجابة المباشرة على أسئلة وحاول وصفها بالمفبركة حينا وبالفنتازيا حينا اخر.

وقال في معرض اجابته عن سؤال انسحاب الجيش الارتري ” أنت تتحدث عن الانسحاب وعدم الانسحاب ونقول إن هذا هراء”. وأضاف “لا تستفزونا” تحاولون للتسبب في سوء تفاهم: “لنفترض أن عملية السلام في إثيوبيا تسير دون عقبات”.

وظهر غضب أسياس بشكل واضح من الأسئلة ، واتهم أيضًا أولئك الذين يثيرون قضية انتهاكات حقوق الإنسان بـ “اختلاق الأكاذيب والمعلومات المضللة” بهدف تعطيل عملية السلام. قال: “أنت تضيع وقتك”.

قال الدكتاتور الإريتري: “الجميع يتحدث عن حقوق الإنسان ، الانتهاكات هنا وهناك ، الاغتصاب ، النهب ، هذا وهم”.

أسفر الصراع في اثيوبيا عن مقتل ما يقدر بنحو نصف مليون مدني في تيغراي وحدها ، وفقًا لباحثين من جامعة غينت في بلجيكا. ولم يرد الزعيم الإريتري يوم الخميس الماضي على أسئلة بشأن عدد القتلى الإريتريين في اثيوبيا والتي تتحدث بعض الاوساط بانه قد يصل الى خمسين الف جندي.