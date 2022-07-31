الفدائية سعدية تسفو

محمد اسماعيل هنقلا                                   
العميل  اعمته الغريزة، وتاه في دهاليز  الخيانة ..مع غروب الشمس جاءوا  يهشون الغنم…صفير الريح وحركة الغنم حول المنزل افزعه..
–  لا تخف إنها   ساعة إياب الاغنام من من المرعي.. وهي تقول هذه الكلمات حتى تطمئنه، حركت قطعة السلاح من جنبه، التي لا تفارقه، والتي يتحصن بها دائما من خوفه..
-اعترض على تصرفها هذا ..ردت بصوت هادئ ومقنع:
-انا اخاف من السلاح ولا حب أن ارقد في مثل هذه الوضعية. وافق مكرها.
مع تحريك السلاح دخلوا الفداءيون.  وفجأة وجد علي بخيت نفسه أمام سلاح الثورة الذي هرب منه يكافئه  بما فعل لقضيته وشعبه…و انطلقت زغروطة النصر  ، وذهبت مع رفاقها  الي ساحة فداء أرحب .

روابط قصيرة: https://www.farajat.net/ar/?p=46385

نشرت بواسطة في يوليو 31 2022 في صفحة المنبر الحر. يمكنك متابعة اى ردود على هذه المداخلة من خلال RSS 2.0. يمكنك ترك رد او اقتفاء الردود بواسطة

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