الفدائية سعدية تسفو

محمد اسماعيل هنقلا

العميل اعمته الغريزة، وتاه في دهاليز الخيانة ..مع غروب الشمس جاءوا يهشون الغنم…صفير الريح وحركة الغنم حول المنزل افزعه..

– لا تخف إنها ساعة إياب الاغنام من من المرعي.. وهي تقول هذه الكلمات حتى تطمئنه، حركت قطعة السلاح من جنبه، التي لا تفارقه، والتي يتحصن بها دائما من خوفه..

-اعترض على تصرفها هذا ..ردت بصوت هادئ ومقنع:

-انا اخاف من السلاح ولا حب أن ارقد في مثل هذه الوضعية. وافق مكرها.

مع تحريك السلاح دخلوا الفداءيون. وفجأة وجد علي بخيت نفسه أمام سلاح الثورة الذي هرب منه يكافئه بما فعل لقضيته وشعبه…و انطلقت زغروطة النصر ، وذهبت مع رفاقها الي ساحة فداء أرحب .