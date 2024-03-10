الفيدرالية الديمقراطية مميزاتها وعيوبها

بقلم الاستاذ/ فيسها ناير

الفيدرالية هي نظام حكم ينشئ تقسيمًا محددًا دستوريًا للسلطات بين مستويات مختلفة من الحكومة.

عادة ما يكون هناك مستويان رئيسيان: (أ) المستوى الوطني أو المركزي أو الاتحادي؛ و(ب) مستوى الولاية أو المقاطعة أو الإقليم. ومع ذلك، في بعض الحالات، قد يصف النظام الفيدرالي توزيعًا ثلاثيًا للسلطة من خلال الاعتراف بالسلطات الدستورية للحكومة المحلية (مثل جنوب إفريقيا) أو عن طريق إنشاء أشكال معقدة من الفيدرالية الإقليمية واللغوية المتداخلة (مثل بلجيكا).

ومن ثم، تسمح الفيدرالية لمجتمعات متميزة، تحددها حدودها الإقليمية، بممارسة استقلالية مضمونة في بعض المسائل ذات الأهمية الخاصة بالنسبة لها، بينما تكون جزءًا من اتحاد فيدرالي أكبر تُمارس من خلاله السلطات والمسؤوليات المشتركة بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك. (الدفاع والنظام النقدي والسياسة الخارجية)

تحدث فدرالية الهوية عندما يكون لدى مجتمعين أو أكثر من المجتمعات الوطنية المتميزة ثقافيًا أو لغويًا أو دينيًا أو بأي شكل آخر ما يكفي من القواسم المشتركة في المصالح أو الهوية لجعلهم يرغبون في العيش معًا في نظام سياسي واحد، ولكن لديهم ما يكفي من التمييز في المصالح أو الهوية لجعلهم يطالبون باستقلالية كبيرة داخل ذلك الكيان. النظام السياسي.

تحدث الفيدرالية الفعالة عندما ترغب دولة متجانسة ثقافيًا ولكنها كبيرة جغرافيًا في تحسين التمثيل الديمقراطي والمساءلة من خلال لا مركزية السلطة وإعطاء سيطرة أكبر على الموارد والسياسات لمختلف المناطق الجغرافية للبلاد، مع الحفاظ على الوحدة الوطنية والقدرة على التصرف بشكل متماسك في الأمور للسياسة الوطنية

(على سبيل المثال ألمانيا والأرجنتين). تحاول الفيدرالية التوفيق بين الرغبة في الوحدة والمجتمعية في بعض القضايا مع الرغبة في التنوع والاستقلال في قضايا أخرى. إن مسألة ما إذا كانت الفيدرالية مناسبة لبلد معين (وإذا كان الأمر كذلك، ما هو الشكل الذي يجب أن تتخذه المؤسسات الفيدرالية وإلى أي مدى ينبغي تطبيق المبدأ الفيدرالي) يعتمد بشكل أساسي على التوازن بين المصالح أو الهويات المشتركة، من ناحية. ومصالح أو هويات متباينة من جهة أخرى.

الفيدرالية كوحدة في التنوع

تشتمل مكونات النظام الفيدرالي، بالإضافة إلى المؤسسات التشريعية والتنفيذية (وأحيانًا القضائية) على كل مستوى من مستويات الحكومة، على دستور صارم نسبيًا يحدد توزيع السلطات بين مختلف مستويات الحكومة وهيئة قضائية عليا تكون مسئولاً عن الفصل في المنازعات بينهم. هناك سياقان رئيسيان يمكن من خلالهما النظر في الفيدرالية. مبررات الفيدرالية

يتم تقديم الفيدرالية كحل مؤسسي للمشاكل المرتبطة بالحجم والتنوع.

النطاق يمكن إرجاع أصول الديمقراطية إلى دول المدن القديمة والعصور الوسطى (اليونان القديمة) حيث كان المواطنون قادرين على المشاركة بشكل مباشر في الحياة السياسية. تاريخياً، كان يُعتقد أن الديمقراطية ممكنة فقط في الدول الصغيرة، حيث يتم اتخاذ القرارات من خلال المناقشات وجهاً لوجه في ساحة البلدة. لقد مكّن تطور المؤسسات التمثيلية من ممارسة الديمقراطية على نطاق الدولة القومية، لكن مشكلة الحجم ظلت قائمة.

إن زيادة حجم الوحدة السياسية له عدد من العواقب. مع تزايد المسافة الجغرافية بين الحكومة والشعب، كلما أصبح من الصعب على الناس إيصال أصواتهم، كلما بدأت النخب في المركز في السيطرة على العملية السياسية، وتضاءلت احتمالية ذلك.

أن يفهم الحكام احتياجات الشعب وتطلعاته وأولوياته. وهذا يمكن أن يؤدي إلى سياسات غير شعبية وغير مناسبة وغير عملية، فضلا عن الشعور بالعزلة والإحباط الذي يمكن أن يضر بسمعة النظام السياسي ككل.

يمكن أن تساعد الفيدرالية في حل هذه المشكلة، لأنها تمكن من ممارسة صلاحيات كبيرة على مستوى الولاية أو المقاطعة، من أجل منح الناس فرصًا أكبر لممارسة السيطرة الديمقراطية وتصميم السياسات وفقًا لاحتياجاتهم الخاصة، مع إسناد تلك السلطات فقط إلى المركز. التي تحتاج إلى التعامل معها مركزيا

مزايا وعيوب الفيدرالية

التنوع إحدى الفوائد الرئيسية للفدرالية هي أنها توفر إطارًا للاعتراف بالمجتمعات العرقية أو الدينية أو اللغوية أو غيرها من المجتمعات الثقافية، مما يعكس رغبتها في الاعتراف بها كشعب له هوية ومصالح متميزة. من خلال ضمان قدر كبير من الاستقلال الذاتي لهذه المجموعات، يمكن للفيدرالية أن تسمح لها بممارسة الحكم الذاتي الجزئي من خلال مؤسسات الدولة أو المقاطعات أو المناطق مع الاستمرار في تقاسم وظائف معينة مع المجتمعات الأخرى من خلال المؤسسات الفيدرالية أو الوطنية. ومن خلال تلبية مطالب الحكم الذاتي والاعتراف، يمكن للدستور الفيدرالي أن يحمي الأقليات، ويمنع الصراعات، ويزيد من شرعية المؤسسات الديمقراطية، ويقلل الضغط من أجل الانفصال. ومع ذلك، فإن الفيدرالية (على الأقل كما تم فهمها وممارستها تقليديًا) مناسبة فقط عندما تتركز هذه المجتمعات إقليميًا؛ إذا لم تكن المجتمعات العرقية أو الدينية أو اللغوية متمركزة في مناطق جغرافية معينة، فقد يكون من الأفضل استخدام طرق أخرى للجمع بين الحكم الذاتي والحكم المشترك (انظر القسم 10 من هذا الكتاب التمهيدي حول البدائل الممكنة للفدرالية). ولذلك فإن الفيدرالية “مناسبة لبعض البلدان، [ولكن] ليس كلها” (أندرسون 2008: 12). دول صغيرة ومتجانسة،

وإذا كانت قابلة للحياة كوحدات مستقلة، فلن يكون لديها عمومًا سبب وجيه للنظر في الفيدرالية. في دولة كبيرة، أو دولة ذات أقليات متميزة تتركز إقليمياً، من المرجح أن تكون الفيدرالية على رأس جدول الأعمال.

يجتمعون ويتماسكون معًا

تاريخيًا، كانت الدول الصغيرة التي كانت تواجه أعداءً مشتركين أو تحديات وجودية تجتمع أحيانًا في اتحادات أو رابطات أو اتحادات كونفدرالية كانت مرتبطة ببعضها البعض بمعاهدة أو اتفاقية تأسيسية. وهذا من شأنه أن يمكن هذه الدول، دون التضحية بالاستقلال الذاتي في معظم جوانب السياسة الداخلية، من تقاسم صلاحيات ووظائف معينة، وخاصة فيما يتعلق بالشؤون الخارجية والدفاع والتجارة.

ولكن في العديد من النواحي، كانت هذه الاتحادات المبكرة أشبه بالمنظمات الحكومية الدولية اليوم أكثر من كونها أشبه بالدول الفيدرالية الحديثة. وكانت جمعياتها الكونفدرالية عبارة عن مؤتمرات لمندوبين من الولايات، وليست برلمانات وطنية حقيقية. كانت الولايات المتحدة، بموجب النظام الأساسي للاتحاد (1781-1789)، في البداية اتحادًا فضفاضًا. لم يكن للكونغرس القدرة المباشرة على فرض الضرائب وكان يعتمد على حكومات الولايات لتنفيذ قراراته. وفي الاستجابة لأوجه القصور هذه، أنشأ دستور الولايات المتحدة نوعاً جديداً من الاتحاد الفيدرالي القادر على إنتاج اتحاد أكثر تماسكاً في حين يظل يحترم الحقوق المحفوظة للولايات في العديد من الشؤون الداخلية.