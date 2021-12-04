القائد العام للقوات المسلحة لقوات الدفاع تجراي : ” الحقائق على الأرض مختلفة عن حملة دعاية العدو “

القائد العام للقوات المسلحة لقوات الدفاع تجراي الفريق تادسى وردى تسفاى

فرجت : تيفى تجراى

قال القائد العام للقوات المسلحة لقوات دفاع تجراي الفريق تادسى وردى تسفاى ان شعب تجراى تعرض لحملة هجوم دعائية كبيرة من قبل قنوات ” العدو ” التى استخدمت كل اساليب الكذب فى الايام القليلة الماضية .

جاء ذلك خلال كلمة القاها الفريق تادسى يوم امس عبر قناة ” تيفى تجراى ” التابعة لحكومة اقليم تجراى .

وقال تادسى ” في الأيام القليلة الماضية راينا أننا بحاجة إلى إجراء تعديلات فى بعض المناطق وتركنا بعض الأراضي التي وصلنا إليها طواعية دون حرب “.

وقال ” لا مفر من أن تضعك الحرب (بطبيعتها) في مواقف تتعرض فيها للضغط لإعادة ضبط (التراجع) أو التقدم للأمام أو اتخاذ إجراءات أخرى , وعليه ، ووفقًا لبيان القيادة العسكرية ، أجرينا بعض التعديلات. عندما قمنا بهذه التعديلات اعتبرها العدو انتصاراً كبيرا “

واوضح الفريق تادسى ان حملة التعبئة والحشد العسكرى التى قامت بها الحكومة الاثيوبية شملت مزارعين محليين ومليشيات ومجندين مدربين وغير مدربين لشن هجمات من جميع الاتجاهات .

وكشف على ان جميع التعديلات التى قامت بها قوات دفاع تجراى تمت ايضا ضمن الضغوط التى تحدث اثناء الحرب .

واضاف قائلاً ” الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أنها (حكومة ابى احمد ) تعرض مزارعى الامهرا للخطر بنشر دعاية تقول: لقد حاصرناهم وقمنا بتقطيعهم اذهبوا واقبضوا عليهم ” .

ووصف الفريق تادسى دعوة ابى احمد لقوات دفاع تجراى الى الاستسلام بالشى المدهش الاخر .

واوضح ان الحقائق على الارض مختلفة عن ما تنقله وسائل اعلام حكومة ابى احمد , وقال ” ان الضجيج الدعائى للعدو القائل دخلنا من هنا وحشدنا هناك لن يستمر طويلاً “.

وقال موجهاً خطابه لشعب تجراى ” مهما كانت التكنولوجيا ومهما كان عدد القوة البشرية التى يجلبها العدو, أود أن أؤكد لكم أننا سنعكس هذا الوضع في غضون ايام قليلة عكس ضوضاء العدو السائدة الان سنصل إلى قدرتنا الكاملة لشن الهجوم الكامل وانهاء الحرب “.