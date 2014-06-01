القوات الفيدرالية الاثيوبية المنسحبة الى الراضي السوانية تطلب الحماية من الجيش السوداني

فرجت عن الراكوبة

أدت المعارك العنيفة بين الجيش الإثيوبي ومقاتلي إقليم التقراي الى فرار الآلاف من عناصر الجيش الاثيوبي وقوات الجمارك الإثيوبية إلى اتجاه معبر اللكدي .

وطلبت القوات الاثيوبية الحماية من القوات السودانية والدخول إلى أراضي ولاية القضارف السودانية في الوقت الذي تسيطر فيه التقراي على جميع المواقع العسكرية والاستراتيجية بالإقليم من الجيش الفدرالي وتبقت فقط منطقة العلاو المتاخمة للحدود السودانية، بحسب وسائل اعلام محلية .