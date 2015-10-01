المركز الكرواتى الكاثوليكى يفسخ عقد ايجار صالات المناسبات بالمركز مع اتباع هقدف فى ملبورن

فرجت : ملبورن

اعلنت ” برقيد نحمدو ” فى تصريح صحفى (2) ان المركز الكرواتى الكاثوليكى فى ملبورن فسخ عقد ايجار قاعة المناسبات التى كان من المفترض ان تحتضن ما يعرف بمهرجان ارتريا فى استراليا يومى 13 و14 من الشهر الحالى .

وكانت قنصلية النظام فى ملبورن تلقت صفعة موجعة اثر قيام المركز البولندى فى ملبورن بفسخ عقد الايجار لمرفقات المركز لثلاثة ايام (12الى 14 يناير 2024) لصالح اتباع هقدف لاقامة مهرجان التسول السنوى .

ويعيش اتباع نظام هقدف فى ملبورن حالة من الارباك والتوتر مع اقتراب موعد الحفل دون وجود بدائل مناسبة .

وكان المركز البولندى فى ملبورن هو المقر المفضل لانصار هقدف على مدى 16 سنوات ماضية لاقامة مهرجان التسول. والغاء ادارة المركز لعقد الايجار سبب صدمة موجعة لقنصلية النظام .

الجدير بالذكر ان الجالية الارترية وقوى المعارضة فى استراليا الارترية قامت بمقاطعة ما يعرف بمهرجان ارتريا منذ عام 2001.