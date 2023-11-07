المناضل خليفة عثمان يترجل بعد رحلة مليئة بالعطاء

ان الحياة الدنيا ليست حياة استقرار ودام فانتقال الانسان الى الحياة الابدية اى حياة الخلود هى الابقى . انتقل الى رحاب ربه المناضل الكبير خليفة عثمان حامد بعد رحلة مليئة بالعطاء من اجل وطنه وحرية شعبه وذلك في يوم الجمعة ٢ نوفمبر ٢٠٢٣م بالعاصمة السويدية استكهولم

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المناضل الجسور خليفة عثمان من جيل الحركة الطلابية الاوائل الذين تسابقوا للحاق بالثورة الارترية ورائدة نضالها جبهة التحرير الارترية. ومن ثم شارك في المرتمر الوطني العام الاول لجبهة التحرير الارترية في العام ١٩٧١م مع ثلة من رفاقه الطلبة الذين كانوا يدرسون في ايطاليا بعد ان تخرج من كلية الهندسة الميكانيكية وهم الشهيد الدكتور يحى جابر ، الدكتور يوسف برهانو، الدكتور يوهنس زرئ ماريام ، الدكتور طه محمد نور والدكتور هبتى تسفماريام والتحقوا بالميدان بعد ذلك وتم تكليفة ضمن اللجنة التى كانت تحاور قوات التحرير الشعبية برئاسة المناضل ابراهيم محمد على والذي كان عضوا في اللجنة التنفيذية وفي المؤتمر الثاني للجبهة في العام ١٩٧٥م تم انتخابه عضوا بالمجلس الثوري وكلف بمهام نائب رئيس مكتب المالية والاقتصاد والذي كان يرأسه المناضل حامد ادم سليمان امد الله في عمره . يحفظ للراحل المقيم تفانيه في عمله ونكران الذات التي عرف بها بين جميع اقرانه . طيب المعشر هادئ الطبع قليل الكلام . وبعد الازمة السياسية للجبهة وخروجها من الساحة التحق بجماعة التيار التي كان يتزعمها بالانابة الدكتور هبتى تسفاماريام ومن ثم عرفت بجبهة التحرير الارترية المجلس الثوري بقيادة الشهيد احمد ناصر ، ويحضرني هنا موقف بعد الخلاف المؤسف في صفوف الجبهة كانت لدي خليفة عثمان بعض المبالغ المالية جاء بها الى الشهيد عبدالله ادريس وقال هذه فلوس الجبهة ابرئ ذمتي منها وهو موقف شريف لرجل لم يرد ان تلوث سمعته . الفقيد خليفة عثمان حامد اب لكل من ريم وعثمان.

رحم الله الراحل المقيم خليفة عثمان وغفر له وجعل كل ما قدم في ميزان حسناته والهم ابناءه وذويه ورفاقه ومعارفة الصبر وحسن العزاء.

وانا لله وانا اليه راجعون.

على محمد.صالح شوم

07/11/2023