النظام الارتري يدفع بالسجناء الى جبهات القتال في تجراى

ذكرت موقع ” ارينا ” الاخباري ان مصادر مطلعة في العاصمة الارترية أسمرة أن مئات السجناء الذين يقضون عقوبات تتراوح بين 6 أشهر و 5 سنوات في جنح نُقلوا من سجون مختلفة في إريتريا إلى معسكر ويعا جنوب مصوع لتلقي التدريب العسكري.

وذكر الموقع ان السجناء المحكوم عليهم في قضايا صغيرة تتعلق بالسرقة والمشاجرات ومعارك العصابات كما يوجد بينهم بعض النساء. وكان بعضهن ضمن العمل العسكري في وقت سابق لما يسمى بالخدمة الوطنية.

سينضم هؤلاء السجناء إلى مئات من المتدربين العسكريين في معسكر ويعز ، أحد أكثر المناطق حرارة في إريتريا. يشمل التدريب تكتيكات عسكرية متقدمة وتدريبات موجهة للمعركة ، مصممة خصيصًا لأولئك الذين سيتم إرسالهم إلى الوحدات المشاركة في العمليات العسكرية في اثيوبيا.