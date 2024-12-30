النظام الارتري يطلق سراح أمرأة حامل من اتباع شهود يهوه

فرجت 30 ديسمبر

السيدة سارون قبرو صورة بعد اطلاق سراحها من سجن ماى سروا

في خبر في موقع شهود يهوه عن اطلاق النظام الارتري سراح سارون قبرو من سجن ماي سيروا في إريتريا. وهي حامل في شهرها التاسع بطفلها الأول ويمكن أن تلد في أي وقت. كانت سارون وزوجها فيتصوم من بين أكثر من 20 رجلاً وامرأة وطفلاً تم اعتقالهم لحضور اجتماع سلمي لشهود يهوه في سبتمبر 2024.

الجدير بالذكر في الأول من نوفمبر 2024، تم اعتقال أربعة اتباع شهود مراهقين – كل من الشابين زيساني بينيام والشابات إبنيزر يوناس سيدون وحوريب تيكيستي – في المدرسة لرفضهم التبرع و المساهمة في صندوق مالي سياسي. وهم مسجونون حاليًا في سجن ماي سيروا. كما تم في 22 نوفمبر، تم اعتقال السيدة ألماز جبري هيوت البالغة من العمر 50 عامًا لرفضها الانضمام إلى الحزب السياسي في البلاد.”

و اضافت المنظمة في خبرها المنشور في صفحتها ” يوجد حاليًا 68 أخًا وأختًا مسجونين في إريتريا. على الأقل عشرة من هؤلاء السجناء تجاوزوا سن السبعين، بما في ذلك الأخت ليتى برهان تسفاي البالغة من العمر 85 عامًا. بالإضافة إلى ذلك، ظل شقيق سارون، اهنوك، مسجونًا لمدة تقارب العشرين عامًا دون توجيه أي تهمة إليه أو محاكمته. وتتواصل الجهود لتأمين إطلاق سراح كل هؤلاء الإخوة والأخوات.”

شهدت ارتريا منذ فجر الاستقلال اعتقالات مكثفة ضد اتباع الدين الاسلامي حيث قامت بةاعتقال المعلمين والشيوخ وطلبت المعاهد الاسلامية والنشطاء الاجتماعين والرأسمالين الوطنيين من المسلمين ولم يتم اطلاق سراح سوى قلة بسيطة لا تتجاوز اصابع اليد الواحدة.

تطور الامر فيما بعد عام 2000 ليشمل على الطوا ئف الدينية الأخرى مثل شهود يهوه وأتباع المذهب الكاثوليكي

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