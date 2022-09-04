الولايات المتحدة ترسل مبعوثها الى القرن الافريقي وتدين التدخل الاريتري المتجدد في الحرب الاثيوبية

نقلا عن فرانس ٢٤

المبعوث الأمريكي مايك هامر ، الذي شوهد في عام 2012 في زيارة لهندوراس ، إلى إثيوبيا للتشجيع على إنهاء القتال المتجدد مع متمردي تيغرايان أورلاندو سيرا أ ف ب / ملف

أرسلت الولايات المتحدة الجمعة مبعوثا إلى إثيوبيا سعيا لإنهاء القتال المتجدد وأدانت إريتريا المجاورة لدخولها الصراع مرة أخرى في منطقة تيغراي الشمالية

وقالت كارين جان بيير ، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض ، إن مايك هامر ، المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي ، سيتوجه إلى إثيوبيا في نهاية هذا الأسبوع و “ينقل أنه يتعين على جميع الأطراف وقف العمليات العسكرية والمشاركة في محادثات السلام”.

وقالت للصحفيين في إشارة إلى جبهة تحرير تيغراي الشعبية “ندين عودة إريتريا إلى الصراع والهجوم المستمر لجبهة تحرير تيغراي خارج تيغراي والضربات الجوية للحكومة الإثيوبية”.

استؤنف القتال الأسبوع الماضي في المنطقة الشمالية بعد فترة هدوء استمرت خمسة أشهر ، مما بدد الآمال في التوصل إلى حل سلمي للحرب التي استمرت قرابة عامين وإنهاء الأزمة الإنسانية التي عانى فيها تيغراي من الجوع على نطاق واسع.

وقال جان بيير “لا يوجد حل عسكري للصراع”.

“يجب على جميع الأطراف ممارسة ضبط النفس ونحث على وقف التصعيد من قبل جميع الجهات الفاعلة ، لا سيما حتى يمكن استئناف الإغاثة الإنسانية والخدمات الأساسية لجميع الأطراف المحتاجة”.

تولى هامر ، وهو دبلوماسي أمريكي مخضرم ، هذا المنصب في يونيو ، وفي الشهر التالي زار إثيوبيا في محاولة للمساعدة في إطلاق محادثات السلام ، التي لم تبدأ أبدًا بسبب الخلافات بين الحكومة وجبهة تحرير تيغري حتى أثناء وقف إطلاق النار.

تبادل الجانبان اللوم في بدء الجولة الأخيرة من الأعمال العدائية.

وقالت جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيغري ، التي كانت ذات يوم القوة المهيمنة في إثيوبيا ، إن إريتريا ، خصمها التاريخي ، أرسلت قواتها مرة أخرى كجزء من هجوم كبير مع القوات الإثيوبية.

إريتريا ، واحدة من أكثر دول العالم منغلقة مع واحدة من أكثر حكوماتها استبدادية ، متهمة بارتكاب أعمال عنف شنيعة في الصراع.

قالت منظمة العفو الدولية إن القوات الإريترية قتلت مئات المدنيين في مدينة أكسوم القديمة في بداية الصراع في نوفمبر / تشرين الثاني.

بعد أشهر من إنكار عبور القوات الإريترية للحدود ، اعترف رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في مارس / آذار 2021 بوجودهم وأعلن رحيلهم على الفور

وقالت الناطقة باسم جبهة تحرير تيغري ، كنديا جبريهيوت ، لوكالة فرانس برس في وقت سابق إن هجوما كبيرا قادم من إريتريا.

وتركز القتال حول الحدود الجنوبية الشرقية لتيغراي ، مع اندفاع المتمردين إلى منطقتي أمهرة وعفر المجاورتين ، مما دفع السكان إلى الفرار.