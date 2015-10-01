الولايات المتحدة عبر سفارتها في أسمرا : تطلب سحب القوات الارترية من اثيوبيا

( طلبت الولايات المتحدة من الحكومة الاريترية سحب قواتها من تيغراي فورا . لقد نقلنا قلقنا البالغ بشأن تقارير موثقة عن انتهاكات حقوق الانسان التي ترتكبها القوات الارترية وغيرها من الجهات الفاعلة في تيغراي . مازلنا نطالب بأجراء تحقيقات مستقلة وشفافة في تقارير عن النهب والعنف الجنسي والاعتداءات في مخيمات اللاجئين وغيرها من انتهاكات حقوق الانسان ومساءلة المسئولين ).

وقد نفى وزير اعلام النظام قبى مسقل في معرض رده على تغريده السفارة الامريكية بأسمرا، مشاركة جيش النظام الارتري في الحرب التي شهدها اقليم تقراى بين الحكومة أبي أحمد وحكومة الاقليم.

https://twitter.com/tigray_victory/status/1357826706850086912?s=20

هذا وقد أوردة بعد المصادر في وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لشاحنات جنود قيل انها لجنود النظام الارتري في طريق عودتهم الى ارتريا.