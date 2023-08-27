الى جنات الخلد أبا شاكر

(كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ (185)





ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ رحيل المناضل الإرتري محمد طاهر حمد موسي شنقب “ابو شاكر” الذي وافته المنية بالعاصمة المصرية القاهرة يوم الخميس 24 اغسطس 2023. لقد كان الفقيد سليل أسرة عريقة في إرتريا، هي أسرة آل شنقب الكرام هذه الأسرة العريقة والكبيرة الممتدة هي رمز من رموز مدينة كرن العريقة واسرة أصلية في المكون الكرني الأصيل اشتهرت بالتدين والأخلاق والكرم حيث كان والده وأعمامه متدينين، ومشهورين بالحكمة والفطنة ومعرفة الأنساب. أسرة مبادرة ومشاركة تجدهم في المقدمة وأول الناس حضورا في كل المناسبات سواء الأفراح أو الأتراح، مبادرين ومشاركين ومساهمين بالمال والمدد والعون، يذكرهم سكان مدينة كرن بكل خير؛ فهم أصحاب الأيادي البيضاء ولهم في قلوب الناس محبة ومودة، فلا غرابة أن يكون الفقيد سليل مجد متأصل في هذه الأسرة ابا عن جد.

كان الفقيد – رحمه الله – صابراً ومثابراً، قليل الكلام كثير العطاء، فقد وهب نفسه للنضال وأفنى عمره في خدمة الوطن، فهو أحد أبرز مؤسسي المجلس الوطني الإرتري للتغيير الديمقراطي، وشغل منصب مسؤول العلاقات الخارجية لأول مكتب تنفيذي للمجلس. كرّس حياته من أجل الوطن، نسأل الله أن يجعل مجاهداته ونضالاته في ميزان حسانته، وأن يغفر له بقدر ما ساهم وقدم وبذل. تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته، في مقعد صدق عند مليك مقتدر في جنة عرضها السموات والأرض اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله ووسع مدخله واجعل قبره روضه من رياض الجنة، اللهم اغسله بالماء الثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واجعل مسكنه الفردوس الأعلى. اللهم جازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفواً وغفراناً، وتلقاه برحمتك ورضاك وقه فتنة القبر وعذابه. اللهم أحل روحه في محل الأبرار وتغمده بالرحمة آناء الليل والنهار برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم انقله من ضيق اللحود والقبور إلى سعة الدور والقصور (فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ، وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ، وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ، وَمَاء مَّسْكُوبٍ، وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ، لَّا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ)، مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعلنا وإياهم من عبادك الذين تباهي بهم ملائكتك في الموقف العظيم وارزقنا حسن النظر إلى وجهك الكريم مع الذين تجرى من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وبحمدك وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وأللهم اهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان وحسن العزاء على هذا الفقد الكبير والجلل (إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ).

عيسى سيد محمد