الى جنات الخلد أبو فاطمة نكروما

بسم الله الرحمن الرحيم

المناضل والقائد النقابي العتيق عبدالرحمن صالح عثمان نكروما





انتقل في الاول من اغسطس 2022م بمدينة الخرطوم الى جوار ربه المناضل والقائد النقابي العتيق عبدالرحمن صالح عثمان نكروما بعد رحلة عطاء استمرت اكثر من ستين عاما بعدمعاناة مع المرض، وقد شيعه الى مثواه الاخير عدد مقدر من اصدقائه ومحبيه ومعارفه في مقابر منطقة الجريف . الراحل ابو فاطمة اب لاربعة من البنات اكبرهم فاطمة. عمل ابوفاطمة في المملكة العربية السعودية قبل التحاقه العمل الثوري وهو في ريعان الشباب افنى حياته من اجل القضية الوطنية ، عمل في العمل النقابي قياديا في الاتحاد العام لعمال ارتريا التابع لتنظيم قوات التحرير الشعبية ثم اللجنة الثورية، امتدت علاقاته بالمنظمات النقبية بالاقليم وعلى راسها اتحاد نقابات العمال العرب ومنظمة العمل العربية ، ارتبط المناضل نكروما بعلاقات قوية مع المناضل والقائد الشهيد عثمان صالح سبي وظلت كذلك على الرغم من الخلافات السياسية الى يوم استشهاد القائد سبي في ابريل 1987م. يحضرني موقف الاخ نكروما في العام 1992م بعد التحرير حيث كان احد قيادات التنظيم الموحد ودخل ضمن وفد التنظيم الى ارض الوطن وفي لقاء مع الرئيس اسياس وكان لقاؤنا قد صادف العيد العالمي للمرأة وكانت المدينة محتفلة ومسيرات تطوف الشوارع ، لفت نظره ان كل اللافتات والشعارات مكتوبة بالتقرينية فقط ، ففي الجلسة طرح نكروما تساءل عن غياب اللغة العربية في المسيرة وهى ظاهرة ملفتة ، فكان رد اسياس ان ذلك تصرف فردي لبعض الاشخاص لاتهتم وان اللغتين العربية والتقرينية هما اللغتان الرسميتان لارتريا. يمثل ابو فاطمة الشخصية الارترية الوطنية الملتزمة بقضايا شعبها ، لم يلتفت الى صغائر الامور يقدم خدماته لكل الارترين دون استثناء ، طيب المعشر كريم الاخلاق بشوش لاتفارق البسمة وجهه . استقر ابوفاطمة كغيره من المناضلين الذين اختاروا المنافي بعيدا عن الوطن الذي قدموا له زهرة شبابهم ، عمل بعد عوته من ارتريا موظفا في مجال العقارات مع بعض الوكالات العقارية ولكن ظروف الحياة تغيرت لعيش حياته الاخير في شظف العيش وعلى الرغم من ذلك كان عفيفا لايمد يده لاحد ، عاش كذلك الى ان لقى الله .

رحم الله الاخ عبدرحمن وغفر له واا لله وانا اليه راجعون

علي محمد صالح شوم

لندن- 02/08/20

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