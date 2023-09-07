الى جنات النعيم اخي ابوعلي.

بسم الله الرحمن الرحيم

الله تعالى في سورة البقرة : ( وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ * أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ) البقرة/ 155 – 157



انتقل الى الرفيق الأعلى صباح اليوم السبت الموافق 7سبتنبر 2023م بمدينة استوكهولم السويدية ابن عمتي الاخ نور الدين محمد علي اثر علة لم تمهله قليلا. الراحل المقيم من الذين افنوا جل عمرهم في الدفاع عن شعبهم ووطنهم ، التحق بجبهة التحرير الارترية باكرا مقاتلا في صفوف جيش التحرير الارتري متنقلا في مختلف المهام النضالية وكان دوره بارزا في كل مراحل تواجده في الميدان وبعد انتقاله الى المهجر واصل نضاله من أجل التغيير الديمقراطي ، معارضا لنظام اسياس أفورقي ، كما أسس موقع على الشبكة العنكبوتية باسم قاش- بركة وهو موقع متميز في نقل الاخبار المتعلقة بارتريا وتميز أيضا بانه موقع توثيقي لاحداث التاريخ خاصة المتعلقة منها بتاريخ النضال الارتري في مختلف مراحله. بالاضافة الى انه وابن خاله عبد الرحمن سيد اسسا ايضا موقع عركوكوباى الاذاعي ( راديو عركوكباى) وهو الاخر تميز بنشره دراسات تنويرية .

تميز الراحل نورالدين باخلاقه العالية وقدرته لامتصاص الغضب يمد يده للجميع متعاون ومتفاني.

الراحل اب لثلاثة أولاد وبنتان. رحم الله الاخ ابو علي وغفر له وجعل كل ما قدم لشعبه ووطنه في ميزان حسناته، التعازي القلبية لاهله واصدقائه ومعارفه ورفاق دربه وانا لله وانا اليه راجعون.

علي محمد صالح شوم

لندن- 07/09/2023