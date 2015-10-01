انباء عن توتر علاقات النظام الارتري بمصر

ذكرت مصادر مطلعة ان نظام افورقي مستاء جدا من الدور المصري الداعم للسودان وما يظنه من دعم مصر لمنظمة جبهة تحرير تجراي “وياني ” ، كما يعتقد أن الجانب المصرى مستاء من دور النظام أفورقي الداعم لوجهة النظر الاثيوبية فيما يتعلق بسد النهضة وتعظيم الدور الاثيوبي من خلال المساندة العسكرية المباشرة للنظام الارتري ضد تجراي وكذلك في الملف الصومالي مما ادى الى برود واضح في علاقة الحليفين السابقين وهذا وقد تم كما تقول المصادر استدعاء السفير المصري وإبلاغه استياء نظام افورقي للدور المصري ضد مخطط افورقي وابي احمد في المنطقة خاصة في مسالة دعم الجيش السوداني في حرب الحدود مع اثيوبيا والتنسيق العسكري مع السودان واجراء المناورات العسكرية معها بالاضافة الى عم جنوب السوداني في خلافها مع اثيوبيا الذي ادى الى طرد سفير دولة جنوب السودان اخيرا من اديس ابابا ولا نعرف عما اذا كانت العلاقة بين “الحليفين “السابقين ؟ الى مستوى القطيعة. ومن المعروف ان نظام افورقي ظل تابعا للمواقف المصرية منذ عهد حسني مبارك ثم عهد السيسي وحدث التحول في موقفه اخيرا بعد ان تأزم الموقف بين ادارة اقليم تجراي وابي احمد حيث توفرت فرصة تاريخية.

المصدر: جبهة الثوابت الوطنية.