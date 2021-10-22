انباء عن لقاءات بين قيادات تجراى واروميا … وحظر تجول ليلى فى مدينة دبرى برهان

حفل تخريج لجيش تحرير اوروميا فى منطقة “شوا ” 15 اكتوبر 2021 (المصدر : موقع O.L.A)

فرجت : وكالات

ذكر تقرير تم نشره على موقع اعلامى مقرب من جيش تحرير اوروميا أن قيادات عسكرية من التنظيم الاورومى التقى لاول مرة مع قيادات عسكرية لقوات دفاع تجراى دون تحديد مكان وزمان اللقاء.

وتاتى هذه الانباء بالتزامن مع سيطرة قوات جيش تحرير اروميا على ضواحى مدينة “باتى” فى منطقة اروميا الخاصة داخل اقليم الامهرا .

من جهة اخرى فرضت السلطات العسكرية لاقليم الامهرا حظر تجول ليلى فى مدينة ديرى برهان الواقعة على بعد 120 كم شمال شرق العاصمة الاثيوبية اديس ابابا.

وتعتبر مدينة دبرى برهان المركز الادارى لمحافظة شمال ” شوا ” فى اقليم الامهرا. كما تعتبر خط الدفاع الاخير لحكومة ابى احمد وحلفائه الامهرا فى حربهم ضد قوات دفاع تجراى وجيش تحرير اوروميا.

وتسطير قوات جيش تحرير اروميا المتحالفة مع قوات تجراى عى اجزاء من منطقة اروميا الخاصة شمالا بالقرب من مدينة دسى وجنوبا من مدينة اتاى التى تبعد حوالى 130 كم عن مدينة دبرى برهان.