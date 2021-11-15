انتشار واسع للشرطة … وحظر تجول ليلى في ضواحي اديس ابابا

قوات عسكرية بالعربات المدرعة والأسلحة وهي تقوم بدوريات في شوارع أديس أبابا (المصدر : wardoone )

فرجت : وكالات

تؤكد التقارير الواردة من إثيوبيا عن انتشار عددا كبيرا من قوات الشرطة الفيدرالية وسط العاصمة اديس ابابا.

وتأتى هذه الإجراءات بعد يوم من اصدار حكومة اقليم اوروميا حظر تجول ليلى على ضواحى اديس ابابا اعتبارا من الساعة الثامنة مساء وحتى السادسة صباحا .

وشوهدت قوات عسكرية بالعربات المدرعة والأسلحة وهي تقوم بدوريات في شوارع أديس أبابا.

ومن جهة اخرى تواصلت حملة الدهم والتفتيش والاعتقالات التى تستهدف التجرانيين من جميع الأطياف في العاصمة أديس أبابا وأماكن أخرى في إثيوبيا .

وكانت مصادر إعلامية قد أشارت ان بعض افراد الامن الارترى انضموا الى القوات الامنية الاثيوبية التى قامت بحملة الاعتقالات الاخيرة .

واكدت المصادر ان قوات خاصة ارترية تتولى حاليا حراسة مطار اديس ابابا الدولى .