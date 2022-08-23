انتهاء عهد مهرجانات التسول … هقدف يتلقى صفعات متتالية فى اوروبا

فرجت : متابعات

انهت الشرطة الالمانية ليلة السبت الماضى مهرجان التسول فى مدينة غيسن قبل بدايته بعد احتجاجات قوى المقاومة الارترية خارج مبنى المهرجان تخللته فوضى عارمة خرجت من سيطرة السلطات المحلية التى بدورها امرت منظمى مهرجان هقدف باخلاء المكان على الفور.

وكانت حصيلة الاحتكاكات الدامية بين الطرفين الكثيرون ممن استدعى اسعافهم الى المستشفيات المحلية، وذكر محايدون حضروا الواقعة ان استفزازات مرتادي مهرجان التسول كانت سببًا في خروج المعارضين للمهرجان عن طور المألوف.

ان تصاعد وتيرة معارضة مهرجانات التسول الذي ينظمها نظام هقدف عبر وكلائه فى اوروبا خاصة في الشهور الماضية ، حيث قامت قوى المعارضة والتغير الارترى بتقديم احتجاجات مكتوبة للسلطات فى عدة مدن اوروبية تطالب بإلغائه حيث يسئ الى مشاعر الكثيرين من اللاجئين والمواطنين من اصول اريترية ويتعارض مع ابسط معايير حقوق الانسان.

وفى خلال الاسبوع الاول من الشهر الحالى تجاهلت السلطات السويدية اعتراضات متتالية للجالية الارترية بوقف ما يعرف بمهرجان ارتريا السنوى فى استكهولم مما ادى الى احجاجات واسعة حول مقر الحفل مما ادى فى النهاية الى انهائه قبل موعده لاسباب امنية كما قالت الشرطة السوية .

وفى الاسبوع التالى وبعد زيادة نبرة الاحتجاجات وتحذير الجالية الارترية فى هولندا من اقامة المهرجان فى امستردام القت الشرطة الهولندية مهرجات التسول فى امستردام .

ومن المتوقع ان تكون هذه اخر جولات مهرجانات التسول فى اروروبا بعد خيار الشباب التغير مواجهة النظام وازامه فى الخارج بالعنف المشروع .

ان الاحداث التي شهدتها مدينة ” غيسن” الالمانية جعلت الكثير من السلطات المحلية في المدن الاروبية تأخذ الاعتراضات المكتوبة التى ترسلها المنظمات المدنية و السياسية الارترية بعين الاعتبار واتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع تكرار احداث نهاية الاسبوع الماضي مما قد يستدعي منع كل مهرجانات التسول في اروبا قد اصبح امرا واردًا حتى وان لم يعلن عنه رسميًا.