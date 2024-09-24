انسحاب القوات الاثيوبية من المناطق المتنازع عليها مع ارتيريا في زالاامبسا

نقلا عن الصحف الاثيوبية

انسحبت قوات الدفاع الوطني الإثيوبية من منطقة زالامبيسا المتنازع عليها، وهي منطقة حدودية مع إريتريا.

وقال سكان في المنطقة لوكالة الأنباء الأثيوبية (أبا) اليوم الجمعة إن انسحاب الجيش الإثيوبي تبعه دخول قوات إريترية لا تزال تحافظ على وجود مهيمن في المنطقة.

وقال بيرهانو بيرهي، عمدة مدينة زالامبيسا، لوسائل إعلام محلية إن نحو 75 في المائة من زالامبيسا تحت سيطرة القوات الإريترية، في حين تقع النسبة المتبقية البالغة 25 في المائة تحت سلطة قوات الدفاع الوطني الإثيوبية.

وقال بعض السكان لوكالة الأنباء الأثيوبية إن القوات الإثيوبية بدأت تنسحب منذ أسبوعين ، وعندما سئلوا عن سبب انسحابهم، قالوا “إنه قرار حكومي”.

وكشف فريق مراقبي الاتحاد الأفريقي عن استمرار سيطرة القوات الإريترية على مناطق مختلفة.

زالامبيسا هي منطقة صغيرة على طول الحدود بين إريتريا وإثيوبيا تطالب بها الدولتان اللتان اشتبكتا بشأن هذه القضية بشكل خاص في حرب بين عامي 1998 و2000.

تعتقد إريتريا أنها تنتمي إلى منطقة اقليم الجنوب التابع لها، في حين تعتقد إثيوبيا أنها تنتمي إلى منطقة ميسافراوي في منطقة تيغراي الإثيوبية.

في هذه الأثناء، أفاد سكان منطقة جولوماكيدا في منطقة زالامبيسا في إقليم تيغراي عن زيادة في عمليات الاختطاف التي يُزعم أن القوات الإريترية نفذتها.

وقال سكان زالامبيسا إنهم يعيشون في خوف وعدم يقين وسط تقارير عن تزايد عمليات الاختطاف وتدهور الأمن، مما أثار قلقا واسع النطاق بين السكان المحليين.

معجب بهذه: إعجاب تحميل...

مرتبط