انضمام نائب قائد القوات الخاصة العفرية الى قوات دفاع تجراى

نائب قائد القوات الخاصة لاقليم عفر اثيوبيا محمد ابراهيم

فرجت : وكالات

اعلن نائب قائد القوات الخاصة لاقليم عفر اثيوبيا محمد ابراهيم انشقاقه عن السلطات المحلية الموالية للحكومة الفيدرالية الاثيوبيا برائسة ابى احمد .

وقال القائد العسكرى فى لقاء مع تلفزيون تجراى “ان الشعب العفرى يقف الى جانب شعب تجراى فى حربه ضد نظام ابى احمد وحليفه العميل فى اقليم العفر “.

وكانت تقارير اخبارية قد اشارت فى وقت سابق الى انضمام قادة عسكرين ووحدات عسكرية عفرية الى احزاب معاضة مناوئة لرئيس اقليم العفر اول اربا .

واوضحت التقارير عن وجود تنسيق كامل بين المعاضة العفرية وقوات دفاع تجراى فى الحرب الدائرة الان داخل الاقليم .

وكان رئيس الحكومة الاقليمية لتجراى د. دبرظيون قد قال ان قوات دفاع تجراى تتقدم بحذر شديد فى حربها ضد الجيش الفيدرالى المعززة بالقوات الاقليمية المختلفة داخل اقليم العفر وذلك للحيلولة دون سقوط قتلى بين المدنيين العفريين .

واشار دبرظيون الى تعاون ودعم الشعب العفرى الغير محدود لشعب تجراى فى حربه ضد حزب ابى احمد وحلفائه فى الداخل والخارج .