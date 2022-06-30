انفجارات ممتالية تهز عاصمة اقليم الامهرة فى اثيوبيا￼

فرجت : وكالات

أعلنت الشرطة الإثيوبية وقوع انفجارات بالقنابل وقعت في أربعة أماكن منفصلة في مدينة بحر دار عاصمة اقليم الامهرا بشمال إثيوبيا.

ووقعت التفجيرات في أماكن “استراتيجية وكانت تهدف إلى “ترهيب الجمهور”، بحسب متحدثة باسم الشرطة الإثيوبية.

ولم تفصح عما إذا كانت هناك أي إصابات لكنها أكدت أنه تم القبض على ستة من المشتبه بهم على صلة بالحادثتين.

وتصاعدت التوترات في المنطقة بعد أن شنت السلطات الفيدرالية ما أسمته “عملية إنفاذ القانون” شهدت اعتقال آلاف الأفراد في المنطقة.

كان هناك عدد من الاحتجاجات المناهضة للحكومة في الأيام الأخيرة في أعقاب مذبحة لعرقية الأمهرات في منطقة أوروميا المجاورة. وقتل في الحادث أكثر من 250 مزارعا قرويا.

وقال سكان لـ”بي بي سي”، إن المدينة كانت هادئة اليوم الأربعاء.

ومع ذلك، تشير التطورات الأخيرة إلى وجود توترات محتدمة يمكن أن تشكل تحديات كبيرة لبلد تعصف به صراعات واسعة النطاق.