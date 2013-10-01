بدء تدويل الصراع من قبل التقراى بعد استهداف العاصمة الارترية أسمرا

تصاعدت مخاطر تحول الحرب الدموية بشكل متزايد في شمال إثيوبيا إلى صراع إقليمي فوضوي بشكل حاد في نهاية هذا الأسبوع بعد الهجمات الصاروخية على المطار في العاصمة الإريترية المجاورة أسمرة.

قال دبلوماسيون ومراقبون إقليميون مطلعون إن عدة صواريخ سقطت على أسمرة ليل السبت ، رغم أن قيود الاتصالات في تيغراي وإريتريا جعلت من الصعب التحقق من صحة هذه التقارير.

وقال مصدر في أسمرة إن الصواريخ أخطأت المطار ، حيث هبط أحدها على مسافة قريبة من مبنى وزارة الإعلام. ومنذ ذلك الحين عانت المدينة من انقطاع الكهرباء على نطاق واسع.

وقال ديبرتسيون جبريمايكل ، زعيم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي ، الحزب الحاكم في المنطقة المضطربة ، إن قواته أطلقت ثلاثة صواريخ وادعى أن مطار أسمرة كان “هدفًا مشروعًا” لأنه كان تستخدمه القوات الإثيوبية.

وقال: “ما دامت القوات تقاتل هنا ، فسوف نأخذ أي هدف عسكري مشروع وسنطلق النار”. “سنقاتلهم على جميع الجبهات بأي وسيلة لدينا

كما اتهم جبريميشائيل إريتريا بإرسال قوات إلى منطقة تيغراي ونفى تقارير عن دخول قوات تيغراي إريتريا.

شن رئيس الوزراء الإثيوبي ، أبي أحمد ، عمليات عسكرية في تيغراي قبل 11 يومًا بعد أن اتهم السلطات المحلية بمهاجمة معسكر عسكري في المنطقة ومحاولة نهب أصول عسكرية. وتنفي الجبهة الشعبية لتحرير تيغري التهمة واتهمت رئيس الوزراء بتلفيق القصة لتبرير نشر الهجوم.

منذ ذلك الحين ، تسببت الغارات الجوية والقتال البري بين القوات الحكومية وجبهة تحرير تيغري في مقتل المئات ، ودفع عشرات الآلاف من اللاجئين الى السودان ، وأثارت القلق الدولي بشأن استعداد أبي ، الذي فاز بجائزة نوبل للسلام العام الماضي ، للمخاطرة بفترات طويلة. حرب أهلية ضد قوات مسلحة تسليحا جيدا وذات خبرة في المنطقة.

أثار الهجوم الصاروخي يوم السبت ورفض أبي دعوات وقف إطلاق النار والمفاوضات من الأمين العام للأمم المتحدة والولايات المتحدة والقوى الأوروبية والبابا وآخرين قلق العديد من المراقبين. قال مارتن بلوت ، الخبير في شؤون إريتريا بجامعة لندن: “هذا الآن صراع دولي”. كانت هناك تقارير غير مؤكدة عن قيام القوات الإثيوبية بشن هجمات على تيغراي من الأراضي الإريترية ، واستدعاء كبار الضباط الإريتريين المتقاعدين ، وتحركات القوات نحو الحدود الجنوبية ، وقيام السلطات الإريترية بالتجنيد الإجباري. يمكن للحرب أن تتحول إلى صراع أوسع لا يشمل فقط إثيوبيا وإريتريا ، ولكن القوى في جميع أنحاء القرن الأفريقي وما وراءه. التوترات الإقليمية متصاعدة ، وازدادت حدتها بسبب مشروع السد الضخم في إثيوبيا ، والذي يخشى كل من السودان ومصر أن يقلل حصتهما من مياه النيل. الجهات الفاعلة الإقليمية يمثل النيل الأزرق ، الرافد الرئيسي للنهر ، 80٪ من حجم النهر ، وينبع من مرتفعات إثيوبيا قبل أن يندمج مع النيل الأبيض في العاصمة السودانية الخرطوم. وتقول إثيوبيا إن سدها لن يكون له تأثير سلبي على مصر أو السودان ، وتقول إنه حيوي لتطوره. بدأت مصر والسودان تدريبات عسكرية مشتركة مطلع الأسبوع ، وهي أول تدريب قتالي مشترك منذ انتهاء حكم عمر البشير الاستبدادي في الخرطوم بانتفاضة شعبية العام الماضي. تقاتل السعودية والإمارات وقطر وتركيا على النفوذ في شرق إفريقيا في السنوات الأخيرة. “الخوف هو أن هذا سوف يحدث مثل ليبيا. وكلما طال أمد الحرب ، زاد احتمال أن تجتذب قوى خليجية متنافسة. في الوقت الحالي ، كل ما يمكنك رؤيته هو الاحتمالات ، ولكن إذا تمكن المراقبون من رؤيتها ، فيمكنك التأكد من أن اللاعبين على الأرض يمكنهم رؤيتها أيضًا “ عبر ما بين 10000 و 25000 لاجئ فروا من الصراع إلى السودان من تيغراي. يفر العديد من اللاجئين من توغل القوات الإثيوبية في غرب تيغراي ، والذي يهدف جزئيًا إلى قطع الإقليم عن أي إمدادات محتملة قادمة من الأراضي السودانية. كانت بلدة حميرة ذات الموقع الاستراتيجي على الحدود بين تيغراي ومنطقة أمهرة المجاورة والسودان مركزًا لقتال مرير ، حيث أبلغ الجانبان عن فظائع . وقال جينس هيسمان ، من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، في بلدة حمدايت: “الوضع سيء للغاية في الوقت الحالي”.