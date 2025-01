برقيد نحمدو أستراليا: يحذر من اقامة مهرجان هقدف في ملبورن

فرجت ملبورن-2 يناير 2025

ملصق العام السابق 2024

حذر فرع برقيد نحمدو في استراليا الحكومة والسلطاتا لاسترالية المعنية في تصريح صحفي ممهور بتوقيع ” هاتو قبرى مدهن ” ممثلهم في ملبورن من مغبة السماح باقامة مهرجان هقدف المزمع اقامته في الفترة من 10 – 12 يناير في ملبورن واتهم فيها القنصلية الارترية وما أسماهم ب جي 4 اى الحكومة الرابعة التي تديرها القنصلية بنشرهم ثقافة الكراهية والعنف وتهديد المهاجرين الارتريين المعارضين لسياسات النظام الارتري في تعارض تام القيم الديمقراطية الاسترالية والأمن المجتمعي. فيما يلي نص التصريح التي تم نشره في موقع استرالي Get The word out

” تدعو الحركة الإريترية المؤيدة للديمقراطية، الثورة الزرقاء، الحكومة الأسترالية والسلطات المعنية بشكل عاجل إلى معالجة الانتشار المتزايد للأحداث ذات الدوافع السياسية التي تتخفى في هيئة احتفالات مجتمعية. تستغل هذه الأحداث، التي غالبًا ما تكون مدفوعة بأجندات خفية، ثقة الجمهور، وتتلاعب بالمجتمعات الضعيفة، وتعطل الانسجام المجتمعي.

سيقام مهرجان ملبورن غير الشامل والبغيض الذي رعاته النظام الإريتري والذي تحول إلى اشتباكات عنيفة وأسفر عن نقل أكثر من عشرة أفراد إلى المستشفى في يناير 2024 مرة أخرى في Happy Receptions، 199 Sunshine Rd، Tottenham VIC 3012 بين 10 و12 يناير 2025. يستغل هذا الحدث المتأثر سياسياً النظام الديمقراطي في أستراليا ويقوض المبادئ الأساسية للديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية التعبير في أستراليا من خلال قمع المعارضة وترهيب المنتقدين وتعزيز الإيديولوجيات الإقصائية. إن هذا الحدث يعمل في كثير من الأحيان على تعزيز السرديات الانتقائية، مما يشكل أرضية خصبة لتطرف الشباب، ويصور مجموعات معينة على أنها ضحايا دائمة مع إسكات الأصوات المعارضة. في إريتريا، تم توثيق الانتهاكات والتعذيب المنهجي على نطاق واسع من قبل الأمم المتحدة.

يوظف النظام الارتري ما يعرف باسم “الجبهة الرابعة” أو 4G في الدول الديمقراطية مثل أستراليا، مستفيدًا من مجموعات الواجهة التي تنسقها القنصلية الإريترية لنشر دعاية النظام ضد الديمقراطية الغربية، وترهيب المعارضين، والتلاعب بالتجمعات الجالية و المتخفية في هيئة “أحداث ثقافية” واستخدام مثل هذه الأنشطة لجمع الأموال. مما يزيد من ترسيخ نفوذ النظام في الخارج. تعكس مثل هذه التكتيكات ثقافة المجموعات المرتبطة بالمنظمات المتطرفة والمرتبطة بالإرهاب، مما يؤكد على اتجاه مقلق حيث يشير إلى الحرية التي نتمتع بهانفسها.

منحت القنصلية الإريترية علنًا المحرضين على العنف في مهرجان يناير 2024 اأوسمة والذي تم بثه على وسائل الإعلام الحكومية الإريترية (EriTV). وعلى الرغم من الأدلة الواضحة والاحتجاج العام، لم يتم اتخاذ أي إجراء قانوني ضد الأطراف المسؤولة في أستراليا. يسلط هذا التناقض الصارخ الضوء على كيف يتعرض الأبرياء الذين أصبحوا لاجئين قسراً، مرة أخرى لمعايير مزدوجة مقلقة من خلال السماح باستغلالهم وتطرفهم القسري لشبابهم من خلال العنف بدوافع سياسية.

تقع إريتريا في القرن الأفريقي، وعلى مدى السنوات الـ 33 الماضية كانت تحت حكم الديكتاتور الإريتري أسياس أفورقي دون دستور أو انتخابات حرة ونزيهة أو أي شكل من أشكال سيادة القانون”

الجدير بالذكر ان احداثا دامية شهدها المهرجان السابق في يناير 2024 وان الجهات المعنية في حكومة ولاية فيكتوريا والبوليس الفيدرالي ستكون على مكان المهرجان لمنع تكرار ما حدث العام الماضي هذا مالم تلغي التصريح بالمهرجان بعد هذا التصريح الذي يحمل في طياته نية الجماعة الزرقاء المبيتة لافشاله.

