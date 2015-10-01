” برقيد نحمدو – استراليا ” : اعلان عن مظاهرة احتجاجية

فرجت : ملبورن

اعلن نشطاء “برقيد نحمدو” فرع استراليا عن مسيرة احتجاجية ضد ما يعرف بمهرجان ارتريا السنوى فى استراليا الذى تشرف عليه قنصلية نظام هقدف فى ملبورن .

وفى اعلان صحفى اصدره نشطاء ” برقيد نحمدو ” فرع استراليا بالتوافق مع القوى الوطنية الارتريا فى استراليا بهذا الخصوص “, دعت الارتريين فى جميع الولايات الاسترالية المشاركة فى المسيرة الاحتجاجية المقررة من يوم الخميس القادم 11 يناير الى يوم الاحد 14 يناير .

واشار الاعلان الى ان مهرجان التسول الذى كان من المقرر ان يبداء يوم الجمعة 12 الى 14 يناير 2024 فى النادى البولندى بملبورن قد القى بسبب قرار ادارة النادى فسخ عقد الايجار مع المنظمين للحفل .

واضاف الاعلان ان منظمى ما يعرف بمهرجان هقدف اضطرو الى تعديل مكان وتاريخ الاحتفال الى يوم السبت 13 الى 14 يناير فى المقر الكرواتى الكاثوليكى بملبورن .

وحث الاعلان الى مضاعفة الجهود والاتصل وارسال الرسائل الالكترونية الى ادارة المرافق فى المقر الكرواتى (Croatia Catholic Church in Melbourne )من اجل الغاء الحفل على الفور لاسباب تتعلق بالسلامة العامة للمجتمع .