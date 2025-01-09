“برقيد نحمدو استراليا” تعلن فشل مهرجان التسول فى ملبورن

فرجت : ملبورن

اعلنت “برقيد نحمدو استراليا” عن منع السلطات الاسترالية رسميا اقامة مهرجان هقدف كان من المزعم إقامته من يوم ١٠ إلى ١٢ من شهر الحالى فى ملبورن .

وقالت المنظمة فى تصريح صحفى اول ان وقف المهرجان من قبل السلطات الاسترالية جاء نتيجة العمل الدبلوماسى الدؤوب التى قامت به خلال عام ٢٠٢٤ .

واشار التصريح ان استراليا رفضت منح مسؤلين للنظام الارترى وفنانين من الدخول إلى اراضيها للمشاركة فى المهرجان .

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نشرت بواسطة في يناير 9 2025 في صفحة الأخبار. يمكنك متابعة اى ردود على هذه المداخلة من خلال RSS 2.0. يمكنك ترك رد او اقتفاء الردود بواسطة

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