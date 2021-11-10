بسبب حالة الطوارئ.. اعتقال عدد من موظفي الأمم المتحدة فى اثيوبيا

فرجت : وكالات

قالت الأمم المتحدة في مذكرة داخلية اطلعت عليها وكالة “رويترز”، إن الحكومة الإثيوبية اعتقلت أكثر من 70 سائقاً يعملون مع المنظمة الدولية، بعد ساعات على تأكيدها اعتقال 16 من موظفيها في أديس أبابا.

وأفادت مصادر في الامم المتحدة ووكالات انسانية لوكالة فرانس برس الثلاثاء، أن هولاء اعتقلوا في أديس أبابا خلال عمليات دهم استهدفت متحدرين من إقليم تيغراي بموجب حالة الطوارئ .

ولفت أحد المصادر إلى أن بعض هؤلاء اعتقلوا من منازلهم، وأكدت متحدثة باسم الأمم المتحدة في جنيف تقديم طلبات للإفراج عنهم إلى وزارة الخارجية.

وكانت الحكومة برئاسة آبي أحمد قد أعلنت الأسبوع الماضي حالة الطوارئ في البلاد لمدة ستة أشهر.

وأدانت منظّمات إنسانية بينها “العفو الدولية” فرض حالة الطوارئ التي تتيح تفتيش كل شخص يشتبه بأنه مناصر “لفصائل إرهابية” واعتقاله من دون مذكّرة توقيف.

وأشار محامون إلى أن التوقيفات العشوائية في صفوف أبناء تيغراي ازدادت الأسبوع الماضي وطاولت الآلاف منهم.

والثلاثاء قالت متحدثة باسم الأمم المتحدة في جنيف في تصريح لوكالة فرانس برس انه “تم توجيه مذكرات شفهية إلى وزير الخارجية للمطالبة بالإفراج الفوري عن المحتجزين”.