بعد انتصارت متتالية قوات تجراى تسيطر على “عدى اركاى “

فرجت : متابعات

تمكنت قوات تجراى من السيطرة على مدينة عدى اركاى بعد معارك طاحنة منذ الاسبوع الاول من الشهر الحالى.

وتقع عدى اركاى فى اقصى شمال اقليم امهرا المتاخم لاقليم تجراى.

وقالت مصادر اثيوبية موثوقة ان الالاف من الجنود الاثيوبيين والمليشيات المحلية فروا من جبهة عدى اركاى جنوبا باتجاة زاريما .

وكانت القوات الفيدرالية الاثيوبية قد بداءت بالهجوم انطلاقا من عدى اركاى بهدف التوغل داخل اقليم تجراى للوصول الى مدينة شرى عبر منطقة ماى ظبرى للانضمام الى القوات الاثيوبية والارترية التى كانت بدورها تحاول الوصول الى شرى انطلاقا من الاراضى الارترية.

ونجحت قوات تجراى حسب مصادر عديدة على افشال الخطة العسكرية الاثيوبية الارترية المشتركة حيث تم القضاء تماما على اكثر من 30 فرقة مشاءة من القوات الفيدرالية الاثيوبية وقوات افورقى فى جبهتى اديابو ودبدبيت.

Tigray Forces Retake Strategic Town of Addi Arkay



BREAKING: #Tigray Defense Forces have retaken Addi Arkay, a town in the Semien Gondar Zone of the #Amhara Region. The #Ethiopian troops and allied militias have reportedly retreated to Zarima, 40km south-west of Addi Arkay. pic.twitter.com/qJbfVYR20d — Yonas Nigussie (@Yonigussie) September 20, 2022 قوات تجراى داخل مدينة عدى اركاى

وكان بيان صادر من القيادة العسكرية لقوات تجراى بتاريخ 13 سبتمبر قد اشار الىhttps://twitter.com/Yonigussie/status/1572145937753210880

عدد القوات الغازية على الجبهات المختلفة على النحو التالى :

جبهة ديدبيت : أكثر من 23 فرقة مشاة ، فرقة ميكانيكية ، 3 فرق من قوات الأمهرة الخاصة.

جبهة اديابو : 9 فرق مشاة من قوات الدفاع الوطني الإثيوبية ، وأكثر من 3000 من قوات أمهرة الخاصة ، و 24 مشاة و 2 فرقة ميكانيكية من قوات اسياس افورقى.

جبهة عدي أركاي : 6 فرق مشاة من قوة الدفاع الوطني الإثيوبية و 3 فرق من قوات أمهرا الخاصة ، وعدد لا يحصى من مليشيات فانو والأمهرة ووحدة ميكانيكية .

الجبهة الجنوبية : 18 فرقة مشاة من قوات الدفاع الوطني ، و 4 فرق كوماندوز خاصة ، و 11 فرقة من الحرس الجمهوري ، وفرقة آلية واحدة ، و 4 فرق من قوات أمهرا الخاصة وعدد لا يحصى من قوات فانو والميليشيات .

جبهة سيكوتا : 13 فرقة مشاة من قوة الدفاع الوطني الإثيوبية ، وفرقة ميكانيكية واحدة و 4 فرق من قوات أمهرا .