بعد تلقيها ضربات موجعة فى منطقة جاشينا .. قوات ابى احمد تقصف المدنيين فى تجراى

استهدف القصف سوق شعبى فى مدينة الماطا

فرجت : تيفى تجراى

قتل 28مدني وأُصيب 76 آخرون بجراح، اليوم ، نتيجة قصف جوي نفذته طائرات مسيرة في مدينة الماطا جنوب اقليم تجراى .

ونقل التلفزيون الرسمى لحكومة تيجراى عشرات الجثث فى سوق المدينة بعد استهداف السوق بقصف جوى بالطيران الحربة والطائرات المسيرة.

ورجح المراقبون ان حكومة ابى احمد اقدمت على الانتقام من شعب تجراى بعد فشلها في تحقيق تقدم عسكري فى جبهة ولديا وتلقيها ضربات موجعة فى جبهة جاشينا.