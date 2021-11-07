بعد حذف فيسبوك منشورا لأبي أحمد … قرار من تويتر بشأن إثيوبيا

فرجت : وكالات

أعلنت إدارة منصة تويتر أنها ستعطل مؤقتا خاصية المحتوى الرائج “ترندز” في إثيوبيا، وذلك ضمن جهود من أجل مكافحة انتشار المحتوى الذي يحض على الكراهية، وسط الصراع الدائر بها الآن.

وقالت تويتر في تغريدة: “نحن نراقب الوضع في إثيوبيا.. التحريض على العنف والحط من إنسانية البشر يخالف قواعدنا. إن رأيتم محتوى يحوي عنفا أو كراهية، أبلغوا عنه”.

وذكرت تويتر أيضا أنها تعمل على مكافحة محاولات التلاعب بالمنصة أو استغلالها لتنسيق هجمات.

وتأتي خطوة تويتر بعد يوم من حذف فيسبوك منشورا لرئيس وزراء إثيوبيا، أبي أحمد، دعا فيه المواطنين إلى حمل السلاح، و”منع وصد ودفن مقاتلي جبهة تحرير شعب تيغراي الإرهابية”، بحسب قوله.

وعلق متحدث باسم فيسبوك لشبكة “بي بي سي” البريطانية قائلا: “علمنا بمنشور لرئيس وزراء إثيوبيا وأزلناه لانتهاكه سياساتنا ضد التحريض على العنف ودعمه”.