بعد قطر والكويت.. السعودية تدعو مواطنيها لمغادرة إثيوبيا

فرجت : مرصد مينا – السعودية

طالبت سفارة السعودية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا السعودية اليوم الجمعة، من مواطنيها مغادرة إثيوبيا، وذلك بعد تدهور الوضع الأمني.

السفارة السعودية شددت في بيان لها عبر “تويتر”، على ضرورة مغادرة جميع مواطني المملكة الموجودين في إثيوبيا “في أقرب فرصة ممكنة”.

هذا ودعا الجيش الإثيوبي اليوم الجمعة العسكريين السابقين إلى إعادة الانضمام لصفوفه في الحرب ضد القوات المتمردة التي تواصل تقدمها من الشمال نحو العاصمة أديس أبابا.

وأكدت السفارة أن “هذه الدعوة تأتي نظرا للظروف الحالية التي تمر بها إثيوبيا”، مطالبة جميع الموجودين في إثيوبيا على أخذ “أقصى درجات الحيطة والحذر”.

يذكر أن السعودية ثالث دولة خليجية تطلب من مواطنيها مغادرة أثيوبيا، حيث دعت كل من قطر والكويت الأربعاء الماضي مواطنيهما لمغادرة البلد الأفريقي.