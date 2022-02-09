بعد 16 سنة من الاقامة الجبرية … رحيل البطريك انطونيوس بطريك الكنيسة الارترية

فرجت : وكالات

توفى يوم امس البطريك انطونيوس بطريرك الكنيسة الارتريا عن عمر تجاوز 92 سنة، وذلك بعد أن كان تحت الإقامة الجبرية منذ عام 2006 حتى الآن. ونعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، البطريرك أنطونيوس بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية الارترية.

وكان نظام هقدف الديكتاتورى قد فرض الاقامة الجبرية على البطريك انطونيوس منذ 2006 وظل تحت رقابة مشددة دون تهمة. ونادرًا ما يستقبل الزوار، بما في ذلك الأقارب، وليس لديه هاتف.