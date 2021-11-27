تجدد الاشتباكات بين بين القوات السودانية والإثيوبية بمنطقة ملكامو الحدودية

قوافل عسكرية للجيش تتجه صوب مناطق حدودية في ولاية كسلا شرقي البلاد (الجزيرة)

فرجت : وكالات

تجددت الاشتباكات، السبت، بين الجيش السوداني والجيش الاثيوبى على الحدود في منطقة “الفشقة الصغرى” في المنطقة بين شرق “بركة نورين” و”مشرع غنم”..

وأفاد مصدر عسكري سوداني للجزيرة باندلاع اشتباكات بين القوات السودانية والإثيوبية بمنطقة ملكامو الحدودية.

واشارت مصادر اعلامية سودانية إن الجيش السوداني يقترب الآن من السيطرة على منطقة “كنبو ملكامو” وهي مستوطنة إثيوبية صغيرة داخل الأراضي السودانية شرق بركة نورين بالفشقة في ولاية القضارف.