تجدد الاشتباكات بين بين القوات السودانية والإثيوبية بمنطقة ملكامو الحدودية

قوافل عسكرية للجيش تتجه صوب مناطق حدودية في ولاية كسلا شرقي البلاد (الجزيرة)

فرجت : وكالات

تجددت الاشتباكات، السبت، بين الجيش السوداني والجيش الاثيوبى على الحدود في منطقة “الفشقة الصغرى” في المنطقة بين شرق “بركة نورين” و”مشرع غنم”..

وأفاد مصدر عسكري سوداني للجزيرة باندلاع اشتباكات بين القوات السودانية والإثيوبية بمنطقة ملكامو الحدودية.

واشارت مصادر اعلامية سودانية إن الجيش السوداني يقترب الآن من السيطرة على منطقة “كنبو ملكامو” وهي مستوطنة إثيوبية صغيرة داخل الأراضي السودانية شرق بركة نورين بالفشقة في ولاية القضارف.

روابط قصيرة: https://www.farajat.net/ar/?p=46020

نشرت بواسطة في نوفمبر 27 2021 في صفحة الأخبار. يمكنك متابعة اى ردود على هذه المداخلة من خلال RSS 2.0. يمكنك ترك رد او اقتفاء الردود بواسطة

رد على التعليق

الأخبار في صور

تسجيل الدخول
جميع الحقوق محفوظة لفرجت 2010