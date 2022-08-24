تجراى : تعرض مناطق بجنوب الاقليم لقصف مدفعى كثيف

فرجت : نيفى تجراى

اعلنت القيادة العسكرية لاقليم تجراى عن تعرض مناطق فى جنوب الاقليم المحاصر فجر اليوم الاربعاء لقصف مدفعى كثيف من قبل القوات الخاصة الامهرية المدعومة من الجيش الفيدرالى الاثيوبى .

وذكربيان لقبادة الجيش التجراوى اذيع عبر التلفزيون الرسمى لحكومة اقليم تجراى ان الحكومة الفيدرالية الاثيوبية نقضت الهدنة بهجومها على القرى جنوب منطقة الاماطا .

وكشفت القيادة العسكربة عن رصدها لتحركات عسكرية كبيرة للقوات الخاصة والمليشيات الامهرية بالقرب من المنطقة الغربية لاقليم تجراى .

واشار البيان ان هدف القصف المدفعى فى جنوب تجراى هو تغطية لهجوم واسع تستعد له القوات الامهرية فى غرب تجراى .

واكد البيان استعداد الجيش التجراوى لمجابهة الهجوم واسترجاع المناطق التى تسيطر عليها القوات الامهرية فى غرب تجراى .