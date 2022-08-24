تجراى : تعرض مناطق بجنوب الاقليم لقصف مدفعى كثيف

فرجت : نيفى تجراى

اعلنت القيادة العسكرية لاقليم تجراى عن تعرض مناطق فى جنوب الاقليم المحاصر فجر اليوم الاربعاء لقصف مدفعى كثيف من قبل القوات الخاصة الامهرية المدعومة من الجيش الفيدرالى الاثيوبى .

وذكربيان لقبادة الجيش التجراوى اذيع عبر التلفزيون الرسمى لحكومة اقليم تجراى ان الحكومة الفيدرالية الاثيوبية نقضت الهدنة بهجومها على القرى جنوب منطقة الاماطا .

وكشفت القيادة العسكربة عن رصدها لتحركات عسكرية كبيرة للقوات الخاصة والمليشيات الامهرية بالقرب من المنطقة الغربية لاقليم تجراى .

واشار البيان ان هدف القصف المدفعى فى جنوب تجراى هو تغطية لهجوم واسع تستعد له القوات الامهرية فى غرب تجراى .

واكد البيان استعداد الجيش التجراوى لمجابهة الهجوم واسترجاع المناطق التى تسيطر عليها القوات الامهرية فى غرب تجراى .

روابط قصيرة: https://www.farajat.net/ar/?p=46453

نشرت بواسطة في أغسطس 24 2022 في صفحة الأخبار. يمكنك متابعة اى ردود على هذه المداخلة من خلال RSS 2.0. يمكنك ترك رد او اقتفاء الردود بواسطة

رد على التعليق

الأخبار في صور

تسجيل الدخول
جميع الحقوق محفوظة لفرجت 2010