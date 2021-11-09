تدشين اتحاد الكتاب الارتريين بالمهجر

فرجت لندن ٨ نوفمبر ٢٠٢١ : كتبه / على محمد صالح



تم في يوم السبت الثلاثين من أكتوبر المنصرم 2021 تدشين اتحاد الكتاب الارتريين وذلك عبر وسيلة الزووم. تعتبر هذه الخطوة خطوة جريئة آمل أن تحذو بقية الفئات الأخرى حذوها.

محجوب حامد رئيس اتحاد الكتاب الاريتريين بالمهجر



في هذه السانحة أود أن الفت النظر إلى أن المنظمات الجماهيرية في مرحلة التحرر الوطني قامت بدور في دعم الثورة الارترية وأذكر من هذه المنظمات: اتحاد الصحفيين الارتريين، اتحاد العمال، الاتحاد العام لطلبة ارتريا، اتحاد المرأة الارترية، اتحاد الفلاحين، هذه الاتحادات قامت بدور فعال في دعم جبهة التحرير الارترية من خلال علاقاتها مع المنظمات المماثلة عبر الدعم المادي والسياسي والإعلامي.

فعلى سبيل المثال قام اتحاد الصحفيين الارتريين بعقد ندوة عالمية في تونس دعا إليها اتحاد الصحفيين العرب واتحادات من افريقيا وأوروبا وافتتح الندوة الكاتب الأول الوزير محمد الغزالي وذلك في عام 1982 وفي نهاية الندوة صدر بيان يؤكد على عدالة القضية الارترية ودعمها بكل الوسائل الممكنة ومن الجانب الارتري شارك في الندوة ممثلو جبهة التحرير الارترية من مختلف البلدان وتحمل تكاليف عقد هذه الندوة المرحوم الحجي يوسف الفليج رئيس اللجنة الشعبية لجمع التبرعات في دولة الكويت الشقيقة علما بأن الحجي يوسف الفليج سبق وأن قام بشراء إذاعة متنقلة “ميدانية”.

الزعماء ابراهيم سلطان وادريس محمد ادم في الندوة الدولية حول ارتريا – المصدر جريدة النبأ الكويتية

أيضا شارك في الندوة القيادات التاريخية لارتريا.

الشيخ إبراهيم سلطان علي والشيخ ادريس محمد آدم.

بالفعل سيكون لتأسيس اتحاد الكتاب والصحفيين دور كبير خاصة في المرحلة التاريخية الحالية التي تمر بها منطقتنا وقد تم اختيار لرئاسة الاتحاد الأستاذ محجوب حامد.

وهو خريج بدبلوم محاسبة ودبلوم إعداد المعلمين

عمل مدرسا في عدد من المدارس الابتدائية داخل ارتريا لأكثر من عشر سنوات

منذ عام 2009 عمل في التلفزيون الارتري منتج ومقدم برامج

عمل محررا بالمحلق الثقافي في صحيفة ارتريا الحديثة

له اهتمامات بثقافات منطقة القرن الافريقي وقدم الكثير من الدراسات الثقافية المتعلقة بالقوميات الارترية والمبدعين الارتريين.

اهتم بكتابة الشعر والقصة القصيرة وقد صدر له ديوان بعنوان “اندلسية العينين” عام 2020 عن دار النخبة للنشر والتوزيع في القاهرة

يعمل كصحفي مستقل مع بعض الدوريات والمراكز العربية

وهو أيضا المسؤول الإعلامي لجائزة محمد سعيد ناود للقصة القصيرة

وعضو اللجنة الاستشارية للاتحاد العربي الافريقي للاستثمار والتكامل المشترك

ندعوا له بدوام التوفيق في مهامه الجديدة مع زملائه في قيادة الاتحاد.



لندن 8 نوفمبر 2021