ترجل الفارس المغوار منصور سعيد كحساى

المناضل الجسور يغادر دنيانا الفانية اليوم 12 يوليو 2023م بمدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية الشقيقة. ربطتني بالمغفور له باذن الله علاقة اجتماعية ونضالية واذكر فور التحاقه كمتفرغ للجبهة تم تكليفه باعاشة الجنود في مدينة كسلا من قبل القيادة الثورية انذاك ، وقد كانت ظروف الجبهة المادية صعبة ولكنه كان متحملا الاعباء بكل صبر ولعب دورا كبيرا في حلحلة كل العوائق التي كانت تعترض طريقه ومتحملا لكل التجاوزات وعدم صبر البعض .

تمتع بشخصية مهزبة جدا ومرحة كان يجنح الدعابة والنكتة دائما خاصة في اوقات الضيق والشدة.

بعد المؤتمر الوطني الثاني لجبهة التحرير الارترية تم تعينه ممثلا للتنظيم في مدينة القضارف بشرق السودان وقد ترك بصماته الايجابية هناك لتتم اعادته الى مكتب المالية والاقتصاد مسؤلا لقسم الامداد.

سوف يوارى جثمانه الطاهر الثرى اليوم ١٢ يوليو بعد ان يصلى عليه عقب صلاة العصر في مسجد الحصري بضاحية ٦ اكتوبر.

تقبله الله بواسع رحمته واللهم اله ورفاقة وكل محبية حسن العزاء.

وانا لله وانا اليه راجعون

علي محمد صالح شوم

لندن – 12/07/2023