تصريح صحفى … نشر قوات ارتريا فى اقليم اروميا

فرجت : مصادر

قال تصريح صحفى لجيش تحرير ارورمو صدر يوم امس الجمعة ان حكومة ابى احمد بعد فشلها فى استعادة المناطق التى تم تحريرها من قبل جيش تحرير أورومو في غرب أوروميا ، أعاد نشر القوات الإرترية في “غرب ويليجا” و”كليم ويليغا” ومناطق في ولاية “بني شنقول-جوموز” المجاورة.

واشار التصريح على ان قوات ولاية أوروميا وأفراد قوات الدفاع الإرترية اصبحت تشكل غالبية القوات التابعة لنظام ابى احمد في غرب أوروميا.

واكد التصريح على انحسار دور الجيش الفيدرالى لداعم من خلال شن هجمات جوية باستخدام الطيران المسير وطائرات الهليكوبتر الحربية التى تستهدف السكان العزل داخل البلدات القرى فى اقليم اروميا .

وكان نظام اسياس افورقى قد نشر قواته لأول مرة في أوروميا في أبريل من عام 2021 قبل أن يتم سحبهم في وقت لاحق من ذلك العام بسبب ضغوط دولية .

وارتكتب كتائب افورقى خلال وجودها فى اقليم ارورميا العديد من عمليات القتل ضد المدنيين العزل ، وكانت أبشعها مذبحة في منطقة “سايو نول” غرب والاجا في 3 مايو 2021.