تفكيك النسيان – ٧

قهوة أم شاي .وهو شريك صالح في المقهى ..

ومع الجلوس في احدى طولات المكان المطلة نحو داخل المقهى،تصبح وجه لوجه مع جدران مليء بملصقات الثورة الارتيريا ،ملصقات تعبر عن مختلف المناسبات للثورة الارتيريا .ملصق يزدحم بصور شهداء ،وآخر يحمل صور لجيش التحرير يلوحون باشارة النصر …

واختلاف هذه الزيارة وما يجعلها مختلفة عن سابقاتها ،السبب هو ان الوالدة كانت مهمومة بآخوها الوحيد ،وكانت تقول ليلا نهارا:

-لازم نتزوج له ونشوف أولاده ، الدنيا مامعروفة ، صحيح الاعمار بيدالله لكن ظروف الثورة ومعاركها تحمل كل الاحتمالات لازم يتزوج مادام لا توجد موانع مادية ومعنوية .

وأخيرا تحقق حلمها وكان العرس في مأتو ،وكان الحدث عبارة عن مناسبة متميزة ،وماجعلها متميز ة العريس مناضل وثانياً تحقق حلم أهله لان الولد الوحيد في الأسرة .

وان حضور هذه المناسبة أتاح لي فرصة روؤية الجبهة بكمية كبيرة ومتسلحين بسلاح متنوع ،لم أراه من قبل .

المكان يضج بالأصوات ،وهذه الأصوات تشير بوجود مناسبة ما .. روائح دخان الحطب ممزوجة بروائح الأطعمة التي تشتعل النيران من تحتها ،تملأ فضاء المكان ،وبشكل هادئ كان يتم التعبير عن الفرح. لان الحالة الأمنية لا تسمح ،والخوف منتشر في كل مكان ،الوضع ليس آمن مثل الزمن السابق ،زمن الأمان والسلام .

الأعراس في السابق ،تختلف تماما عن واقع الزمن الذي نعيش فيه ،كان يسمع فيها من بعيد زغاريد النساء ، ودق الطبول ،التي كانت تجذب الشباب من كل اركان المنطقة ليقضوا ليلتهم في حلبة الرقص ومع انقضاء السهرة يعود كل واحد الي مشاغله اليومية . ولهذا كان رد فعل صوت فرح المناسبة ،غير ملفت للانتباه…

ومرت المناسبة ضمن هذا النمط ،نمط الحيطة والحذر من العدو وعيونه …

تقاطرت الناس كل واحد محمل بالهداية لأهل العرس ،وأنزلوهم في مكان مخصص للضيوف .وأهل المناسبة ، يتحركون في خدمتهم .و صبية جاؤوا برفقت اهاليهم الي جانب صبية مأتو .يلعبون أمام مكان المناسبة وأنا من ضمنهم ،وكلما طلب منهم مرسال المتمثل في جلب الحطب والماء كنا ننفذ بسرعة .في الغالب في مثل هذه المناسبات شباب المنطقة يقومون بكل المتطلبات على حسب حوجة اهل المناسبة ..

ومن بين الحضور ، المناضل عبدالله ديغول، المناضل عبدالله الجاك، المناضل جبارحامد ومعه مجموعة من المناضلين ،المناضل إدريس هنقلا ، المناضل صالح فكاك ، المناضل ابوبكر طلوق، المناضل محمد سعدالله ، المناضل محمد نور عبي هنقلا .وانا كلما وجدت فرصة سانحة اجلس بقربهم وأجول ببصري ،فاغر الفم مابين الدهشة والخوف ،الخوف من ان يطلبني أحد ويقطع متعة الجلوس هذه .ومصدر الدهشة كان أسلوب حديثهم الهادئ وضحكاتهم ،لا شيء يقلقهم وكانهم ليسوا في مواجهة مع عدو شرس ، لكن مع هذا كانت هناك حراسة تتناوب حتى لا يتسلل العدو باي شكل من الأشكال ،ويفسد ساعة الاستراحة القائمة نتيجة المناسبة . اما انا أعيش اللحظة بكل إحساسي ، لان نادرا ما اتيحت لي فرصة مثل هذه … وفي الجلس كان إدريس ،كلما نظرت اليه يبتسم متذكرا الحكاية التي حكتها له الوالدة ..ولا ادري هل اخبر بها زملائه أم ، لا. الحكاية:

الجبهة لهم مقدرة في الرؤية الليلية دون اي صعوبة ،والسبب انهم يكحلون عيونهم بعيون الذئاب ..لا ادري من الذي غذاني بهذه الفكرة ..وفي احدى جلسات القهوة بعد أيام من مجيئنا وقبل ان يزدحم الدا ر بمناسبة العرس ، حكت أمي الحكاية لإدريس هنقلا والأهل في الجلسة .. وضحك إدريس والحضور من هذه الحكاية الأقرب الي الاسطورة من الحقيقة .. وكلما نظر اليّ مبتسماً في الجلسة كنت اقلق ،معتقدا سوف يحكي الحكاية للحضور ممازحا ..العرس انتهي بسلام ،وقبل ان سمع الرواية بلسان إدريس هنقلا .

محمدنور عبي هنقلا كان اللقاء بيننا الأول والأخير ، لانه استشهد بيد الغدر والخيانة في منطقة لكُتَّات هو ورفيقة إدريس إنكودو .نزلا عند أحد لجان المنطقة هو ورفيقة إدريس إنكودو .

واثناء المسامر ة سأل الجندي ضمن سياق الحديث لعضو اللجنة ان كان يعرف استخدام السلاح .

ردا محمدنور عبي هنقلا :

عمك لسع مأخذ التدريب اعفيه عن هذا السؤال . محمدنور هنقلا هو قائد المجموعة ،وهذا الجندي رافقه لمدة زمنية ضمن هذه المجموعة ، وهذه الفترة كانت تمر الساحة النضالية الاريترية بظروف حرب رفاق السلاح ، حرب الذات مع الذات .

وأشعلت الحرب الأهلية موقد نيرانها في كل الساحات وعبر هذه النيران التهمت الأخضر واليابس معلنةً مهرجانا للموت .وهكذا أصبحت حرب رفاق السلاح تقضم من رصيد مستقبل حرب التحرير …

وهذا الجندي في كل الجولات التي رافق فيها محمد نور عبي هنقلا ،كان جندي منضبط السلوك ،لم يبدر منه أي مخالفات حتى جاءت الساعة المشؤمة.ناس نيام في أمن وامان،و كل حذرهم وخوفهم كان من العدو الخارجي .

نهض الصباح قبل صلاة الفجر ونفذ على رفاقه عملية القتل العنيف، باستثناء روح محمد نور هنقلا ، ارتقت روح زميله فورا الي بارئها ،وبعد مدة زمنية أيضا صعدت روحه محمد نور هنقلا الي بارئها ،سالكا درب رفاقه.

بعد ان قاموا بمراسم الدفن كل مجموعة تحركت الي مواقعها . وحتى الان لا يوجد تبرير لفعله القذر هذا . حول المنطقة كانت هناك مجموعة أخرى من جيش التحرير ،بعد سماع الخبر حاولوا إسعاف المناضلين وكذلك قاموا بملاحقة الجندي ،لكن الجندي تمكن من تسليم ذاته بسلام. الي اقرب مركز للعدو .. أما مع بقية المناضلين تكررت اللقاءات في ظروف وأمكنة مختلفة ….وعدنا حاملين معنا ذكريات المكان والمناسبة..