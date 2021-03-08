تقرير عن الوضع في اثيوبيا أعدته منظمة EEPA HORN الأوروبية المتخصصة

08 مارس 2021الإحاطة الخاصة رقم 3

أول من أمس عُثر على امرأة في الأربعينيات من عمرها ميتة على الطريق إلى منزلها تم العثور عليها وهي مقيدة اليدين وجُرحت في رأسها وتعرضت للاعتداء الجنسي. كان هذا في مقلي أنا أعرف ابنها “.هذا ما أبلغتنا به إحدى مراسلينا (AG) وهي نفسها شابة.

إن مدى وقسوة الاعتداءات والعنف الجنسي واغتصاب النساء والفتيات التي تلقت EEPA معلومات عنها أمر مخيف ببساطة لا يتم الإبلاغ عن الكثير منه لا يوجد إنترنت حتى الآن ، ومُنع الصحفيون من الوصول إلى المنطقة لمدة ثلاثة أشهر. في كثير من الأحيان ، لا يتم الإبلاغ عن هذه الفظائع ، لأن الحقائق مثيرة للاشمئزاز. كيف تتحدث عن مثل هذه الحوادث المروعة؟

كيف تبلّغ عن مقتل جده أمام عائلته بعد أن تلقى تعليمات باغتصاب حفيدته تحت تهديد السلاح لكنه رفض ذلك؟ العقول تفرغ من هذه الصور. رفض الانخراط في القسوة المطلقة للعنف القائم على النوع الاجتماعي المنتشر في حرب تيغراي. إنه يشل.

عشرة آلاف امرأة: هذا هو تقدير متحفظ ل عدد من ضحايا الاغتصاب في تجراي

وجدت قائمة واحدة للحالات المؤكدة من عدد قليل من العيادات الصحية في تجراي 108 نساء تعرضن للاغتصاب. (مفوضية إثيوبيا لحقوق الإنسان ذكرت في تقريرها يوم 11 فبراير 2021) ] . في عدي قرات وحدها ، استقبل المستشفى العام أكثر من 174 ناجية من الاغتصاب منذ بداية الحرب (دويتشه فيله ، 2021) [2] . وفقًا لوسائل الإعلام Dedebit ، تم اغتصاب 750 امرأة وتم إدخالهن إلى مستشفى Ayder في Mekelle وحدها (Dedebit ، 29 يناير 2021). [3] كانت هناك تقارير متعددة عن اغتصاب جماعي. إحدى الحوادث الموثقة تضمنت قيام أكثر من عشرة جنود باغتصاب ضحية واحدة. ومن بين الضحايا فتيات لا تتجاوز أعمارهن عشر سنوات وكذلك الجدات. ؟؟

لا يتم الإبلاغ عن العديد من الحوادث. كما ذكر أحد عمال الإغاثة:

“عندما تأتي فتاة أو امرأة وتشاركنا قصتها ، فإنها تتحدث نيابة عن 6 أو 8 أو حتى 10 نساء أخريات تعرضن للاغتصاب في المكان الذي أتت منه. هي الوحيدة التي تمكنت من المجيء والحصول على العلاج. هذا يساعدك على تخيل حجم الفظائع. لذا ، فإن الحديث عن الأرقام الرسمية يقلل من حجم المشكلة “.

إن تقديم التقارير في أجزاء كثيرة من المنطقة أمر مستحيل بكل بساطة حيث تم قطع الاتصال مع أجزاء كبيرة من المنطقة أو أنه صعب للغاية لذلك تم تقليل الأعداد. يعد الاغتصاب والاعتداء الجنسي بشكل عام موضوعًا محظورًا للغاية ، مما يجلب العار على المرأة وعائلتها قد يكون مكلفًا للغاية بالنسبة للمرأة أن تتقدم للإدلاء بشهادتها هناك ميل من الناس لعدم الإبلاغ عن العنف المبني على النوع الاجتماعي لتجنب العواقب – والتي يمكن أن تشمل أن تصبح منبوذًا.

هناك أيضا خوف حيث تخشى النساء أيضًا من إبلاغ العيادات ، لأنهن لا يعتقدن أن المراكز أو السلطات قادرة على حمايتهن. إنهم لا يبلغون عن هذه الفظائع لأنهم لا يعتقدون أنه سيكون هناك دعم أو عدالة إنهم يخشون بشكل له ما يبرره أنهم إذا أعلنوا أنهم أو أفراد عائلاتهم ، سيعاقبون مرة أخرى ، حتى بمزيد من العنف من جانب الجنود.

يتم الإبلاغ عن الحالات الشديدة فقط عندما يأتي الضحايا لطلب المساعدة الطبية العاجلة ومع ذلك تم تدمير 90٪ من العيادات والمستشفيات ولم تعد قيد الاستخدام ، مع فرار العاملين الصحيين.

“هذه (الحالات) هي فقط أولئك الذين يمكنهم الوصول إلى هذا المستشفى ، لكننا لا نعرف ما يحدث في 18 مقاطعة في منطقة (تجراي) الشرقية – ماذا يحدث للأمهات ، وماذا يحدث (لأعضاء) المجتمع الآخرين . ” دويتشه فيله” 6 مارس 2021

قال الطبيب : إن النساء يتعرضن للاغتصاب الجماعي والتخدير والإصابة بجروح خطيرة في الاعتداءات وتم احتجاز امرأة لأكثر من عشرة أيام حيث اغتصبها 23 جنديًا إرتريًا ثم تُركت على جانب الطريق كان على الجراحين إزالة الحجارة والأظافر التي تم إدخالها داخل أعضائها التناسلية. ( دويتشه فيله ، 6 مارس 2021)

هناك عدة طرق يستخدم فيها الاغتصاب ضد المرأة كسلاح حرب في النزاع.

أولاً ، هناك خوف منتشر في نفوس السكان المدنيين تصبح مشلولة وغير نشطة يؤدي الاغتصاب إلى جانب أشكال أخرى من القسوة والتعذيب إلى إهانة الضحية وأقاربها وتجريدهم من إنسانيتهم قد يكون للصدمة الشديدة المصاحبة لمثل هذه الاعتداءات آثار طويلة المدى مما يؤدي إلى إصابة هؤلاء الضحايا بحالة من الشلل. هذا أحد تقارير شهود العيان التي تلقتها EEPA:

اغتصب جنود إرتريون امرأة في مكان بالقرب من ووقرو وقتلوا أمام أبنائها الثلاثة. تُركت مع الأبناء الذين لم يُسمح لهم بدفنها تُركت الجثة ويداها مشدودتان لمدة ثلاثة أيام. لم يُسمح للأبناء بنقلها GW) 7 مارس 2021(

إن الإهانة المتعمدة للمرأة – حتى عندما تموت – تشكل جزءًا من إذلال جماعي يمكن رؤيته في تدنيس النساء في الكهنوت:في وقرو قام الجنود الإرتريون باغتصاب راهبات الدير بشكل جماعيGW ) 7 مارس 2021(

يبدو من التقارير أن النساء مستهدفات كعقاب جماعي للحرب. يستخدم الجنود الاعتداء الجنسي والاغتصاب لخلق درع بشري لفرض الامتثال لقواتهم التي تسيطر على المنطقة وجدت Devex أن النساء والفتيات اللاتي استطعن ​​الفرار إلى السودان: شهدنا أيضًا مقتل أحبائهم وأصدقائهم وتعذيبهم مما أدى إلى زيادة الحاجة إلى الدعم النفسي والاجتماعي“.

وفي الوقت نفسه ، وردت تقارير عن إجبار الأقارب الذكور على ارتكاب عمليات اغتصاب لأفراد الأسرةإذا رفضوا ، تعرضوا للتهديد بالإعدام.

يجبرون أفراد الأسرة على اغتصاب أقاربهم هناك الكثير مما يجعلها سلاحًا حقًاAG) ، 6 مارس 2021(

هناك تقارير مماثلة عن أفراد الأسرة بما في ذلك الأزواج والأطفال تم إجبارهم على مشاهدة الاغتصاب:

أفادت التقارير بارتكاب السادية للعنف الجنسي ورد تقرير يفيد بأن فتاة من عبي عدي أصيبت بأربع رصاصات على يديها من قبل جندي ذهب أولاً إلى منزلهم يسأل عن مكان “ وياني” مصطلح يشير إلى مقاتلي الجبهة الشعبية لتحرير تجراي ). أجاب والدها وهو رجل أعمى أنهم لا يعرفون وأمروا باغتصاب طفله واقتيد إلى حجرة أخرى وضربه جندي آخر بعد أن رفض بشدة ثم أمرت الفتاة بـ “لوتاش“. (هذا مصطلح مسيء يستخدم على نطاق واسع للإشارة إلى الاتصال الجنسي في سياق العنف أو الاغتصاب) عندما رفضت ، أطلق رصاصة أصابت يدها اليسرى بإصبعها الصغير ثم تبعها بثلاث طلقات على ذراعها الأيمن مما أدى إلى بترها الآن(EEPA ، 2 فبراير 2021)

إن إشراك الأقارب في الاغتصاب يقضي على كرامة جميع المتورطين ومعه يدمر نسيج المجتمع مثل هذه الحوادث المرتبطة بالجناة الإرتريين ليست جديدة. الهجمات المبلغ عنها في تجراي تشبه الأعمال التي يُزعم أنها ارتكبتها عصابات الإتجار بالبشر العاملة ضمن سلسلة تسهلها إرتريا. وهذه قائمة بالجرائم التالية:

الاغتصاب والاغتصاب الجماعي من قبل المتجرين والمعذبين والحراس

الاغتصاب أمام الأب والزوج ، والزوجات والابنة ، والأبناء ، وأفراد الأسرة الآخرين (هناك عدة روايات لبنات بما في ذلك فتيات صغيرات جدًا ، تعرضن للاغتصاب الجماعي أمام الوالدين أو التهديد بذلك )

أمر الاغتصاب بين الرهائن أثناء مراقبة الحراس (بما في ذلك اغتصاب الفتيات الصغيرات)

أفعال جنسية سادية أخرى (صدمة الناجين من الاتجار في سيناء ، 2017: 289)كما استخدم تجار البشر من إرتريا العنف الجنسي ضد الرجال والفتيان كوسيلة لإجبارهم على الخضوعهذا من المحرمات اجتماعيا وثقافيا ولم يتم الإبلاغ عنه بعد على حد علمنا ، في الحرب الحالية في تجراي.

كما يشير التقرير الخاص بصدمة الناجين من الاتجار في سيناء (2017) التي ارتكبت في سلسلة يسّرها قادة إرتريون ، إلى أشكال أخرى من التعذيب تشبه إلى حد كبير الممارسات المبلغ عنها من تجراي:

إجبار الرهائن على مشاهدة الأذى الذي يلحق بالآخرين وخاصة أفراد الأسرة

تعذيب الرهائن الآخرين

قتل رهائن آخرين

ترك جثث الرهائن على مرمى البصر (صدمة الناجين من الاتجار في سيناء ، 2017: 289)

في تجراي يتم استهداف النساء والفتيات بصفتهن أمهات (المستقبل) لأطفال قد يحملن (يومًا ما) السلاح ضد الجيش الغازي إنهم مستهدفون استراتيجيًا لإذلالهم وأسرهم كوسيلة لإضعاف الروح المعنوية شعب تجراي يمكن اعتباره جزءًا من استراتيجية الإبادة الجماعية ضد السكان جميعًا. هيومن رايتس ووتش هيومان رايتس ووتش) تقارير عن مذبحة أكسوم:

تركت المجزرة سكان البلدة يترنحون. زار رجل قريبة فقدت أطفالها في عمليات القتل من منزل إلى منزل: “قتلوا أطفالها وأغلقوا باب المجمع من خلفهم حتى لا يتمكن أحد من الدخول ولكن في البداية تُركت وحدها مع جثتي طفليها المتوفين لمدة يوم ونصف كانت مخدرة وغير مستجيبة في الوقت الذي رأيناها (هيومان رايتس ووتش ، 5 مارس 2021)

النساء اللاتي يحملن نتيجة الاغتصاب لديهن خيارات قليلة و قبل الحرب كان من الممكن إجراء عمليات الإجهاض في المستشفيات ، لكن المرافق الطبية تعرضت للنهب ولم يتبق سوى القليل من الأدوية. لا يزال اللاجئون الذين تمكنوا من الفرار إلى السودان يواجهون وضعاً صعباً ، حيث يصعب الحصول على الإجهاض في السودان. نشرت Devex أن نساء تجراي الموجودات الآن في مخيمات اللاجئين يلجأن إلى عمليات إجهاض غير آمنة.وحثت وكالات الإغاثة مرارا السلطات الإثيوبية على فتح المنطقة أمام المساعدات الإنسانية قال رئيس UKAid ، كريستيان روج على تويتر:

في #Mekelle اليومالتقى بأشخاص نزحوا بسبب العنف في كل تجراي . سمعت روايات مؤرقة عن اغتصاب وقتل العائلات المشتتة بما في ذلك الأطفال الصغار إن حرية وصول الوكالات الإنسانية أمر بالغ الأهمية UKinEthiopia ) .تطالب بالتحقيق في الانتهاكات والانتهاكات (تويتر 5 مارس 2021(

من المهم ملاحظة أن العنف ضد المرأة لا تُرتكب ضد سكان تجراي فحسب بل أيضًا ضد اللاجئين الإرتريين الذين تستضيفهم تجراي في مثل هذه الحالات قد يكون الهدف من العنف الذي ترتكبه القوات الإرترية ضد اللاجئين الإرتريين إجبارهم على الخضوع.

هناك خوف كبير بين ضحايا الاغتصاب من المزيد من التداعيات والعقاب الجماعي إذا أبلغوا عن الجرائم. يفيد خبير في الشأن التجراي ، البروفيسور جان نيسين ، بما يلي:

وفقًا للتقارير الرسمية فإن جميع أفراد تجراي سعداء لأن رئيس الوزراء آبي أحمد أعاد القانون والنظام ولكن هذا أبعد ما يكون عن وصف زيارة الرئيسه الإثيوبية سهلي ورق زودي إلى مقلي في 7 فبراير أفاد العديد من جهات الاتصال في المدينة أنها غير مرحب بها حقًا. ولم يحضر أفراد المجتمع المدني وجه النازحة الحزين في الصورة يتحدث عن الكثير أصرت الرئيسه على زيارة الناجيات من الاعتداء الجنسي في المستشفى المحلي على الرغم من تحذير الأطباء اقتحمت أول امرأة رئيسة لإثيوبيا ، برفقة جنود ، غرف المستشفى وفقا للحاضرين ، كان هناك ذعر كبير بين هؤلاء النساء اللائي يعانين من ضغوط ما بعد الصدمة (مجلة MO ، 5 مارس 2021)

أكدت الإدارة المؤقتة في مقلي ارتفاع معدل الاغتصاب المرتكب ضد النساء والفتيات. يلاحظ المراسل من مقلي الاتي :

عندما تقارن الحكومة الأرقام من قبل والآن فإنهما مختلفان تمامًا (AG ، 6 مارس ، 2021)

قامت القوات الإرترية وقوات الأمهرة وقوات الدفاع الوطني الإثيوبية بالاعتداءات الجنسية واغتصاب النساء والفتيات في تجراي يشير التحليل الأول إلى وجود أنماط مختلفة مرتبطة بمثل هذه الهجمات من قبل القوى المختلفة يبدو أن أكثر أعمال الكراهية والانتقام هي التي نفذتها القوات الإرترية لا سيما في المناطق التي يسيطرون عليها وحدهم. يجب التحقيق في مزيد من التفاصيل حول هذه الهجمات:

ولم تذكر متحدثة باسم مكتب باتن أي “عناصر عسكرية” متورطة ويشمل المقاتلون في تجراي مقاتلين من منطقة أمهرة المجاورة وأجزاء أخرى من إثيوبيا بالإضافة إلى جنود من إرتريا المجاورة.(ا ف ب ، 2021)

يقول مراسل EEPA من مقلي إنه يجب التحقيق في الاغتصاب كسلاح حرب:

أقارنه بما هو موصوف في “العالم داخل الحرب” هذا الكتاب عن الكونغو عندما كانت هناك حرب مع رواندا عندما كنت أقرأه – رأيت تشابهًا مع الوضع هنا ، إنه بالضبط ما يحدث في بلدنا كان الاستنتاج واضحًا – عندما يستخدم الاغتصاب كسلاح حرب فإنه يستخدم لإذلال المرأة لإضعاف معنويات كل شيء. وهذا وحشي للغاية. إنه ليس مجرد اغتصاب – يتبعه قتل وانتهاكات عدائية للغاية. هناك الكثير من الكراهية. الأمر لا يتعلق حتى بالاغتصاب – فهناك الكثير مما يتعلق به. عندما يغتصبون يقولون أشياء مليئة بالكراهية. الأمر الواضح. تستطيع ان تفهم. (AG ، 6 مارس 2021).

هناك حاجة ماسة للتحقيق على أرض الواقع في كل هذه الجرائم المزعومة. يجب أن يشمل هذا استخدام الاغتصاب كسلاح حرب يجب أن توقف الهجمات المتفشية على المواطنين الأبرياء ، النساء والفتيات. بعض الشابات في تجراي ما زلن قويات:

قالت امرأة شابة في مقلي ، عندما سألتها وكالة حماية البيئة (EEPA) عما يعنيه يوم 8 مارس لها هذا العام. “لن يتم اسكاتنا. نحن مستمرون في الدعوة. نحن الآن نشطاء. يجب أن يتوقف هذا”!

نظرة عامة على التقارير المتعلقة بالجرائم المرتكبة ضد النساء المدنيات من تقارير الحالة الصادرة عن وكالة حماية البيئة الأوروبية (كما تم تأكيده في 7 مارس 2021)

افادة رقم 45 : تقرير عن العنف الشديد ضد المرأة: “عدد لا يحصى من النساء” ضحايا الاعتداء الجسدي والجنسي والاغتصاب ، بما في ذلك الاغتصاب الجماعي تتفاقم بعض هذه الأعمال بسبب أشكال أخرى من الوحشية مثل إطلاق النار على الضحايا أو تشويههم بالسكاكين تطلب العديد من النساء في مقلي حبوب منع الحمل كإجراء احترازي لتجنب الحمل غير المرغوب فيه. وأفادت أن القوات المسلحة اختطفت نساء وأخذتهن من مختلف أنحاء المنطقة دون أي معلومات عن مكان وجودهن

. دعوة لإجراء تحقيق عاجل

افادة رقم : 54 كشفت قناة ETV أن النساء تعرضن للاغتصاب في مقلي في الأسبوع الذي أعقب استيلاء قوات الدفاع الوطنية على السلطة في بداية ديسمبرحيث ذكر ذلك رجل مجهول في زي عسكري إثيوبي وتحدث عن انتهاكات متكررة ضد النساء.

افادة رقم 63 : قالت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة براميلا باتن ، “إنني أشعر بقلق بالغ إزاء الادعاءات الخطيرة المتعلقة بالعنف الجنسي في منطقة تجراي بإثيوبيا ، بما في ذلك عدد كبير من حالات الاغتصاب المزعومة في العاصمة مقلي “. تقول براميلا باتن: “هناك أيضًا تقارير مقلقة عن أفراد يُزعم أنهم أجبروا على اغتصاب أفراد من عائلاتهم تحت تهديد العنف وبحسب ما ورد أجبرت عناصر عسكرية بعض النساء على ممارسة الجنس مقابل الحصول على سلع أساسية في حين أشارت المراكز الطبية إلى زيادة الطلب على وسائل منع الحمل الطارئة واختبار الأمراض المنقولة جنسياً. بالإضافة إلى ذلك ، هناك تقارير متزايدة عن العنف الجنسي ضد النساء والفتيات في عدد من مخيمات اللاجئين.

افادة رقم 66: صرحت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع و أن هناك تقارير متزايدة عن العنف الجنسي ضد النساء والفتيات في عدد من مخيمات اللاجئين.

افادة رقم 67: أبلغ عمال الإغاثة عن استخدام العنف السادي ضد المدنيين ، بما في ذلك الاغتصاب شابة انفصلت عن أقاربها هددت أما القتل أو الاغتصاب. وذكرت رويترز أن عمال الإغاثة أبلغوا عن العديد من هذه الروايات التي ارتكبها مقاتلو الميليشيات من منطقة الأمهرة الإثيوبية والجنود الإرتريون ، وكلاهما متحالف مع قوات أبي. ووردت تقارير كثيرة من هذا القبيل عن جنود يفرضون أنفسهم على المدنيين أو يطالبون بالجنس مقابل الإمدادات الأساسية.

اللاجئون الإرتريون معرضون لخطر كبير. وبحسب رويترز ، تتعرض المراكز الطبية في المنطقة لضغوط شديدة من أجل وسائل منع الحمل الطارئة واختبارات الأمراض المنقولة جنسيا.

نقل. الرقم 69: أوضحت الولايات المتحدة موقفها بأن جميع القوات الإرترية بحاجة إلى مغادرة تجراي على الفور مستشهدة بـ “تقارير موثوقة” ظهرت عن تورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان والاعتداءات في معسكرات اللاجئين والعنف الجنسي والنهب. وجاء في البيان أن هناك “أدلة على قيام جنود إرتريين بإعادة اللاجئين الإريتريين قسراً من تيغراي إلى إريتريا“.

نقل. رقم 72: ورد من مصدر في مقلي أن الشابات العاملات في أماكن الأكل والكافيتريات والمطاعم والحانات معرضات لسوء المعاملة بسبب حظر التجول الساعة 18:00 صباحًا ، وترك الأماكن مفتوحة للجنود فقط الفتيات ليس لديهن من يحميهن.

نقل. لا 73 :ذكرت أن ست فتيات اغتصبن من قبل جنود قوة الدفاع الوطنية الإثيوبية في مدينة مقلي وهددوا بعدم إبلاغ أي شخص عن ذلك أو حتى طلب أي رعاية طبية. لكن إحداهن جاءت لتلقي المساعدة الطبية وهربت بعد أن سمعت أنها كانت تبحث عنها في المقهى الخاص بها (مقهى صغير مثل مكان لشرب القهوة التقليدية) دون إنهاء علاجها. قالت: “عندما سألناهم لماذا يغتصبوننا ، ونحن جميعًا إثيوبيون وإخوة وأخوات ، قالوا إن والدك هو الدكتور دبريظهون ووالدنا هو الدكتور أبي. نحن لسنا جميعا نفس الشئ.” وذكروا أن النساء العاملات في منزل الطاحونة تعرضن للاغتصاب في مقلي ، كيبيل 17. ذهب جنود قوة الدفاع الوطني إلى المؤسسة وأخافوا الرجال واغتصبوا النساء أثناء وجودهن في العمل أبلغ عن ذلك في مقلي والحادث جرى في مدينة فرعية “Ayder” ، اغتصبت قوات الدفاع الإثيوبية نساء تتراوح أعمارهن بين 18 و 20 سنة في وضح النهار أفاد طبيب في أكسوم أن الناس يخافون من مساعدة ضحايا الاغتصاب أطلق الجنود الإرتريون وقوة الدفاع الوطنية النار على الأشخاص الذين يحاولون المساعدة عندما تبكي النساء ومحاولة الهروب من الجنود المغتصبين ليس فقط الأشخاص الذين يحاولون المساعدة ولكن أيضًا الأشخاص الذين شاهدوا مشهد الاغتصاب عن طريق الصدفة يُقتلون بالرصاص. لهذا السبب ، أصبح من المعتاد في عدوة وأكسوم عدم تقديم المساعدة حتى عندما تسمع صراخ النساء بصوت عالٍ طلباً للمساعدة في وقت الاغتصاب والخطر.

تقرير 74:أفادت التقارير بارتكاب السادية للعنف الجنسي. ورد تقرير يفيد بأن فتاة من عبي عدي أصيبت بأربع رصاصات على يديها من قبل جندي ذهب أولاً إلى منزلهم يسأل عن مكان “woyane” (مصطلح يشير إلى الناس فيتجراي ). أجاب والدها ، وهو رجل أعمى ، أنهم لا يعرفون ، وأمروا باغتصاب طفله واقتيد إلى حجرة أخرى وضربه جندي آخر بعد أن رفض بشدة ثم أمرت الفتاة بـ “لوتاش“. (هذا مصطلح مسيء يستخدم على نطاق واسع للإشارة إلى الاتصال الجنسي في سياق العنف أو الاغتصاب). عندما رفضت ، أطلق رصاصة أصابت يدها اليسرى بإصبعها الصغير ثم تبعها بثلاث طلقات على ذراعها الأيمن ، مما أدى إلى بترها الآن ذكرت أن فتاة من عبي عدي قدمت إلى غرفة الطوارئ في مستشفى آيدر بعد اغتصابها ثم إطلاق النار على فخذيها عدة مرات من قبل جنود قوة الدفاع الوطنية ورد تقرير عن فتاة أخرى من عبي عدي اغتصبها أحد جنود قوة الدفاع الوطني. طلب منها أن تذهب وتشتري له سجائر أثناء ذهابها تبعها وقال لها أن تمارس الجنس معه باستخدام مصطلح “lawtash”. عندما رفضت ضربها تاركًا وراءها دون وعي. يُذكر أنها “كانت محظوظة بما يكفي لإحضارها إلى آيدر وتقديم الرعاية لها ، على عكس العديد من الفتيات الأخريات.

تقرير 75: أفاد أنه في حمرا، اغتصبت ميليشيا الأمهرة فتاة تبلغ من العمر 13 عامًا أثناء تواجدها في منزلها بعد انفصالها عن والديها بعد أن اكتشفتها عائلتها وهي في طريقها إلى المستشفى ، تم إطلاق النار عليهم جميعًا وقتلهم قبل أن يتمكنوا من الوصول إلى المستشفى.

تقرير 77: أعلنت وكالة فانا الإذاعية التابعة للحكومة الإثيوبية أن الحكومة شكلت فريق عمل للتحقيق في مزاعم العنف الجنسي في تجراي ستتألف فرقة العمل من أعضاء من وزارة الصحة ووزارة شؤون المرأة والطفل والشباب (MoWCYA) ووزارة الدفاع والمدعي العام الاتحادي. وصلت فرقة العمل إلى مقلي لبدء التحقيقات.

تقرير 78: أفاد أن بعض الآباء في تجراي يحلقون شعر ابنتهم ويلبسونها كأولاد لحمايتهم من التعرض للاغتصاب أكدت وزيرة شؤون المرأة الأثيوبية ، فلسان عبد الله ، وجود حالات اغتصاب في تجراي وأكدت ذلك قوة عمل انتشرت في المنطقة ومع ذلك لم يكن فريق العمل قادرًا على العمل إلا في مقلي وحولها وبالتالي فإن عدد حالات الاغتصاب سيرتفع.

تقرير 85: يقول ويني أبرهة ، من جماعة “يكونو” لحقوق الإنسان ، إن الاغتصاب جزء من استراتيجية لكسر ارادة شعب تجراي إنه سلاح حرب: “تعرضت نساء كثيرات للاغتصاب في مقلي. يتم القيام بذلك عن قصد لتحطيم معنويات الناس وتهديدهم وجعلهم يتخلون عن القتال “.

ونفى رئيس قوة الدفاع الوطنية الإثيوبية مزاعم الاغتصاب لبي بي سي وقالت الحكومة المؤقتة إن الأرقام مبالغ فيها بشكل كبير. تم الإبلاغ عن المزيد من حالات الاغتصاب في تجراي. وارتكب بعضها على أطفال دون السن القانونية. وفقا لطبيب ، 4 حالات تتعلق بأطفال في سن العاشرة.

تقرير 85: أبلغت Devex عن الظروف التي وجدت فيها العديد من النساء المغتصبات من تجراي أنفسهن بعد وصولهن إلى المخيمات في السودان. طلبت العديد من النساء إجهاض الحمل ، ولكن بسبب التشريعات السودانية أصبح هذا الأمر صعبًا. يسمح السودان بالإجهاض لمدة 90 يومًا بعد بدء الحمل ، ولكن فقط إذا تم تقديم تقرير للشرطة وقرر القاضي حدوثه وقد دفعت هذه العوائق الكثيرين إلى اللجوء إلى الإجهاض غير القانوني ، وهو أمر أكثر خطورة على صحة هؤلاء النساء.

تقرير 95: أفادت المصادر أن طالبات من مستشفى آيدر الإحالة بكلية العلوم الصحية في ميكيلي تعرضن للاغتصاب أمس من قبل القوات الإثيوبية أثناء سفرهن من المكتبة إلى مهاجعهن. يتلقى ضحايا الكلية

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