تنسيقية يوم المعتقل الارتري مقابلات مرتقبة عبر صفحتها بالفيسبوك مع كل من: عبد الرحمن السيد وأليكس جونسون

فرجت

ضمن الاستعدادات ليوم المعتقل الارتري والذي يصادف الرابع عشر من ابريل المقبل تقوم تنسيقية يوم المعتقل الارتري كدأبها في كل عام بأنشطة مكثفة تتخللها الكثير من الاتصالات والكتابة والتسجيل من اجل توثيق سير اكبر عدد ممكن من معتقلي الضمير في ارتريا.

وقد شهدنا في الاسابيع الماضية البث المباشر لرئيس التنسيقية ونائبه عبر صفحة التنسيقية في الفيسبوك ، وضمن نفس الاطار ستقوم التنسيقية من عمل لقاء مع عدد من المهتمين بشأن حقوق الانسان منهم الناشط الارتري عبد الرحمن السيد وكذلك أليكس جونسون للحديث عن دور منظمة العفو الدولية في القضايا المتعلقة بشأن المعتقلين السياسين ومعتقلي الضمير في ارتريا.

وان التنسيقية تهيب بجماهير شعبنا الارتري بمتابعة انشطة التنسيقية ودعمهما بالمواد والاسماء والسير الذاتية خاصة تلك التي لم يتم نشرها من قبل من خلال التواصل مع ادارة التنسيقية عبر الفيسبوك أو بريدها الالكتروني حتى يتم نشر اسماء وسير اهلنا المغيبين قسرا في سجون نظام هقدف.