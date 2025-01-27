تنصيب البطرياك السادس للكنيسة الارثوذكسية الارترية

فرجت

مراسيم تنصيب البطرياك السادس باسيليوس السادس

تم تنصيب البطرياك السادس للكنيسة الارثوذكسية الارترية صباح يوم أمس السادس والعشرين من يناير 2025 في العاصمة الارترية أسمرا وشهد حفل التنصيب رئيس النظام الحاكم وجوقة من وزرائه واعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد في ارتريا ، وذلك في كنيسة القديسة مريم .

ويأتي الاحتفال بالأب باسيليوس الاول الذي تم اختياره في التاسع من ديسمبر الماضي باعتباره البطرياك السادس منذ استقلال البلاد وفصل الكنيسة الارترية الارثوذكسية عن كنسية الاسكندرية المصرية.

ويشهد الحفل لأول مرة وفود دولية من كل من روسيا ، أرمينيا، اليونان ، مصر ، سوريا و الهند ليضفي على المناسبة نوع من دين الدولة الرسمي حيث لا تتمتع الديانات والطوائف المسيحية الأخرى بنفس هذا القدر من الاحتفاء والاهتمام بل يتم التضييق والمطاردة ومصادرة الممتلكات والأوقاف المملوكة لها حيث قام النظام منذ فجر التحرير بالتضييق على اصحاب الديانة الاسلامية وزج بالائمة والدعاة والمعلمين الشيوخ في غياهب السجون حتى قبل ان تنال الدولة اعترافها الدولي وتتبوأ مقعدها في الامم المتحدة. كما قام النظام بمصادرة المراكز الصحية وقفل المدارس التابعة للكنيسة الكاثوليكية.

ان الاهتمام الذي تجده الكنيسة الارثوذكسية من قبل النظام الحاكم وأجهزة اعلامه لهو دليل واضح على طائفية النظام الحاكم كما ذكر ناشطون في المقاومة الارترية.

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