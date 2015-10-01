جبهة الثوابت الوطنية تنعي المناضل آدم هاسري

بقلوب يملؤها الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة الشهيد أدم ادريس هاسري عضو الامانة العامة بجبهة الثوابت الوطنية الارترية بالقاهرة والممثل السابق لجبهة الثوابت الوطنية الارترية في المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي والذي مثل ايضا جبهة الثوابت الوطنية الارترية في المؤتمر الاول للمجلس الوطني للتغيير الديمقراطي وتاريخ الشهيد الحافل بالعطاء الوطني في جبهة التحرير الارترية واحد القيادات النقابية البارزين في الاتحاد العام لعمال ارتريا وقد تولى مهام نضالية متعددة خلال مسيرته الوطنية في مرحلة التحرير كان اخرها اقائدا لمعسكر مامان بإقليم بركة في جبهة التحرير الارترية ومنذ التحاقه بجبهة الثوابت الوطنية الارترية كان مثالا للمناضل الجسور والمعطاء من خلال تمثيل جبهة الثوابت الوطنية الارترية في محافل عدة نسج خلالها علاقات خدمت الثوابت في مسيرتها من أجل التغيير الديمقراطي الا ان طلب اعفاءه من أي مهام نضالية لأسباب صحية وعائلية وأننا اذ ننعي المناضل هاسري فأننا انما ننعى مناضلا فذا ومسيرة حافلة من العطاء الوطني والثوري وفقد كبير سيترك فراغ كبير في مسيرتنا الوطنية راجين من الله عز وجل ان يدخله فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن العزاء لأسرته وأهله الكرام وانأ لله وانأ اليه راجعون.

7 يناير2021 م

الامانة العامة لجبهة الثوابت الوطنية الارترية