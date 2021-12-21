جبهة بني شنقول تستولي على مقاطعتين ردًا على زيارة مستشار آبي أحمد

فرجت : الجمهورية الثانية

بشكل مفاجئ قامت جبهة تحرير بني شنقول قمز المناهضة للنظام الإثيوبي اليوم الأحد، بتحرير محليتي (عودة وقراها) و(إياسو) في مقاطعة كماشي اللتين تقعان قرب سد النهضة.

وأكدت مصادر الجبهة لـ(الجمهورية الثانية) أن قواتهم استولت على محلية (عودة وقراها) التى تعتبر مسقط رأس حاكم إقليم بني شنقول (الشاذلي حسن)، ردًا على مرافقته لمستشار رئيس الوزراء الإثيوبي للشئون الأمنية غيدو أندرغاشيو في زيارته للإقليم هذه الايام.

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‏ وكان مستشار آبي أحمد وصل للإقليم لحشد قبائل الإقليم ضد الجبهة المسلحة المناهضة للنظام، وتطالب بتحريره من الحكومة الإثيوبية، ونيل حق تقرير المصير، الجدير بالذكر أن حاكم الإقليم الموالي للنظام، الشاذلي حسن، كان قد هدد مواطني الإقليم باتخاذ تدابير ضد أعيان القرى والمناطق التى تنحدر منها قوات جبهة تحرير بني شنقول.