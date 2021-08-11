جبهة تحرير اوروميا تعلن تحالفها مع قوات دفاع تجراى وتعد بتحالفات أكبر ضد حكومة ابى احمد

تسيطر قوات جبهة تحرير اوروميا على معظم اجزاء اقليم اوروميا

فرجت : وكالات

قال زعيم جبهة تحرير اروميا إن جماعته تحالفت عسكريا مع قوات تجراي ضد الحكومة الفيدرالية الإثيوبيا.

وقال كومسا ديريبا، زعيم “جيش تحرير أورومو” المعروف أيضا باسم جال مارو، لأسوشيتدبرس في مقابلة اليوم الأربعاء “الحل الوحيد الآن هو الإطاحة بهذه الحكومة عسكريا، والتحدث باللغة التي يريدون التحدث بها.

وأضاف أن الاتفاق تم التوصل إليه قبل أسابيع قليلة بعد أن اقترحته قوات دفاع تجراى.

وقال “اتفقنا على التعاون ضد عدو واحد، خاصة ما يتعلق بالتعاون العسكري. التعاون جار. نتبادل المعلومات المتعلقة بساحة المعركة، ونقاتل بالتوازي.”

وذكر أن المحادثات جارية بشأن تحالف سياسي أيضا، وأكد أن جماعات أخرى في إثيوبيا منخرطة في مناقشات مماثلة، “سيكون هناك تحالف كبير ضد نظام رئيس الوزراء أبي أحمد”، بحسب ديريبا.

وتعد الأورومو أكبر مجموعة عرقية في إثيوبيا.