جبهة تحرير تجراى ” نحن على اتصال عبر القنوات الخلفية مع حكومة ابى احمد”

د. دبرظيون جبرى مكايل يلتقى المفوض الاوروبى لادارة الازمات والمساعدات الانسانية

فرجت : مصادر

قال المتحدث الرسمى لحكومة اقليم تجراى قيتاشو ردا ان حكومة اقليم تجراى ما زالت على اتصال مع الحكومة الفيدرالية الاثيوبية عبر قنوات خلفية .

واكد قيتاشو ردا خلال كلمة عبر التلفزيون الرسمى لاقليم تجراى ان المفاوضات لن تشمل منطقة غرب تجراى التى لازالت تحت سيطرة الحكومة الفيدرالية الاثيوبية .

وقال ان منطقة غرب تجراى هى كما يشير اسمها منطة تابعة لاقليم تجراى ولن تكون محل تفاوض الا فى كيفية انسحاب القوات المحتلة من المنطقة على حسب وصفه.

ودعا الى انسحاب جميع القوات الفيدرالية المتواجدة داخل اقليم تجراى سلمياً مشيرا الى ان خيار استردادها باى وسيلة هو حق مشروع لشعب تجراى .

وشهد الاقليم الاثيوبى المحاصر فى الايام القليلة الماضية لقاءت واتصلات دبلوماسية عديدة مع مسؤليين من الاتحاد الافريقى والاوروبى .

والتقى رئيس اقليم تجراى دبرظيون جبرى مكايل فى عاصمة الاقليم المفوض الاوروبى لادارة الازمات والمساعدات الانسانية السيد يانيز ليناركيك .

وغرد السيد ليناركيك بعد نهاية الزيارة عبر تويتر ” لقد عانى اهل تيجراى بما فيه الكفاية …..يجب استعادة الخدمات الاساسية للسكان “.