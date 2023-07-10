جرح عشرون شرطيا المانيا في مهرجان لمنتسبي الارتري

فرجت : عن البي بي سي

يحاصر ضباط الشرطة مجموعة من الأشخاص قبل انطلاق مهرجان إريتريا في جيسن بألمانيا ، السبت 8 يوليو 2023. قالت الشرطة الألمانية إن عدة ضباط أصيبوا واعتقل العشرات يوم السبت خلال الاضطرابات في حدث ثقافي إريتري في الغرب. مدينة جيسن. وحاولت السلطات حظر المهرجان بعد حدوث اضطرابات مماثلة هناك العام الماضي ، لكن المحكمة نقضت الأمر. (هيلموت فريك / د ب أ عبر AP)

استخدم المئات من أفراد الشرطة الألمانية الهراوات ورذاذ الفلفل المسيل للدموع لقمع الحشود التي استهدفت مهرجانًا لمنتسبي النظام الارتري في بلدة جيسن بوسط البلاد. وكان المتظاهرون غاضبين من انطلاق المهرجان في مدينة جيسن ، واصفين إياه بأنه عبارة عن بوق دعائي للنظام الإريتري الاستبدادي. وذكر بيان للشرطة أن الاشتباكات وقعت لساعات يوم السبت وأن 26 شرطيا أصيبوا. اعتقلت الشرطة ما يقرب من 100 شخص واضطرت إلى وقف حركة المرور في وسط المدينة. وقال بيان للشرطة إن المتظاهرين ألقوا الزجاجات والحجارة على الشرطة وألحقوا أضرارا ببعض المركبات ونزعوا سياج حول مكان المهرجان. وأضاف البيان أنهم ألقوا الحجارة على حافلات تقل المشاركين في المهرجان. يظهر مقطع فيديو على موقع تويتر حشودًا من المتظاهرين وهم يخوضون معارك مع الشرطة في المدينة. وحاولت سلطات المدينة منع استمرار المهرجان بعد اندلاع اضطرابات مماثلة العام الماضي ، لكن محكمة محلية ألغت الحظر. يبلغ عدد سكان مدينة جيسن حوالي 84000 نسمة وتقع على بعد حوالي 50 كم (30 ميلاً) شمال فرانكفورت . المهرجان من تنظيم المجلس المركزي للإريتريين في ألمانيا ، والذي يعتبر قريبًا من سفارة إريتريا. في السنوات الأخيرة ، منحت ألمانيا اللجوء للعديد من الإريتريين – فهم يشكلون واحدة من أكبر مجموعات المهاجرين الأفارقة الذين يسعون إلى الاستقرار في الاتحاد الأوروبي. وثقت منظمات حقوق الإنسان انتهاكات واسعة النطاق من قبل السلطات في إريتريا ، بما في ذلك الرقابة الصارمة والعمل القسري والتجنيد العسكري الذي يشبه العبودية.

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