جماعات حقوقية تخشى على حياة المئات من اثنية التجراى فى اديس ابابا

فرجت : الجزيرة

احتجزت الشرطة الإثيوبية المئات من المنتمين لعرق التيغراي في أديس أبابا منذ أن فقدت قوات الحكومة الاتحادية السيطرة على عاصمة إقليم تيغراي في 28 يونيو/حزيران الماضي.

ونقلت وكالة رويترز عن تيسفاليم برهي -المحامي الذي ينتمي لحزب معارض في تيغراي- أنه علم باعتقال ما لا يقل عن 104 من أبناء الإقليم خلال الأسبوعين الماضيين في أديس أبابا.

وهذه ثالث موجة اعتقالات في العاصمة الإثيوبية، ووصفتها جماعات حقوقية ومحامون بأنها حملة قمع على مستوى البلاد ضد أتباع عرق التيغراي منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

وفي المقابل، قالت السلطات في أديس أبابا إنها أغلقت في الآونة الأخيرة عددا من الشركات المملوكة لأشخاص من تيغراي، بسبب صلات مزعومة بالجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، التي صنفتها الحكومة منظمة إرهابية في مايو/أيار الماضي.