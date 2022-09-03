جنود حفظ السلام سابقون فى الامم المتحدة ينضمون الى قوات دفاع تجراى

جنود حفظ سلام إثيوبيون سابقون ، تم نشرهم في منطقة أبيي ينزلون من طائرة تابعة للأمم المتحدة عند وصولهم إلى مطار السودان كسلا في 15 مايو 2022 ، بعد طلب اللجوء.المصور: حسين عيري / وكالة الصحافة الفرنسية / غيتي إيماجز

فرجت : وكالات

انضم المئات من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة المتحدرين من منطقة تجراى الذين خدموا فى قوة حفظ السلام التابعة للام المتحدة الى المعارك الدائرة بالقرب من الحدود السودانية الاثيوبية .

وكانت الأمم المتحدة قد نشرت قوات حفظ السلام من تيغراي في منطقة أبيي الحدودية والمتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان.

ورفض اكثر من 500 من افراد القوة المنحدرين من منطقة تجراي الإثيوبية، ترك منطقة انتشارهم في السودان والعودة إلى إثيوبيا بسبب مخاوف على سلامتهم.

واشار موقع ” بلونبرج” وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر ان مئات الجنود والضباط الذين كانوا جزءًا من الجيش الإثيوبي قبل الانضمام إلى قوة الأمم المتحدة ، أجروا عمليات في البداية داخل السودان وانتقلوا مؤخرًا بالقرب من “حومرة” في غرب تجري.

واشار الموقع ان “غيتاشو ردا” عضو اللجنة التنفيذية لجبهة التحرير الشعبية لتحرير تجراي اكد دخول قوات حفظ السلام السابقة غرب تجراي.